"План победы" не предусматривает освобождение всех территорий военным путем, — Подоляк (видео)

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк убежден, что "план победы" должен создать для РФ условия, при которых она вынуждена будет платить "высокую цену, чтобы продолжать оставаться на клочке украинской территории".

Related video

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "План победы", который сегодня представил президент Зеленский, не предусматривает освобождение всех оккупированных Россией территорий военным путем. Об этом он заявил в проекте "Тема с Мосейчук".

"Президент неоднократно об этом говорил — это не вопрос освобождения всех территорий военным путем. Этот план принуждения России — это создание условий, когда для России остается слишком высокой ценой, чтобы продолжать оставаться на клочке украинской территории", — сказал он.

При этом, считает Подоляк, любые "мирные формулы", которые ранее предлагали европейские и американские политики, не сработают.

"Не существует никакой "формулы Расмуссена" или "формулы Киссинджера". Нет этих формул. И президент в своем выступлении достаточно четко это сказал. Как только Россия осталась на клочке украинской территории — все, у нас война не закончена. Она продолжается — в разных форматах, а потом снова горячая фаза", — считает советник руководителя ОП.

Напомним, Подоляк раскрыл, о чем говорится в секретных приложениях "Плана победы". По его словам, Киеву нужны два компонента от партнеров и он имеет подтверждение, насколько это эффективно бьет по Кремлю.

16 октября президент Зеленский презентовал в Верховной Раде свой "план победы". Первый пункт документа — приглашение Украины в НАТО уже сейчас. Кроме того, предлагается развернуть на территории страны оружие неядерного сдерживания и вернуть войну на территорию России, чтобы свергнуть режим Кремля.