Можем завершить войну не позднее 2025-го: Зеленский представил в Раде "план победы", детали

Первый пункт документа — приглашение Украины в НАТО уже сейчас. Кроме того, предлагается развернуть на территории страны оружие неядерного сдерживания и вернуть войну на территорию России, чтобы повалить режим Кремля.

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Президент Украины Владимир Зеленский на внеочередном заседании Верховной Рады Украины представил народным депутатам "план победы". Об этом в среду, 16 октября, сообщил нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Ключевые моменты выступления:

Зависимость от реакции Путина: Зеленский подчеркнул, что Россия не заинтересована в честном мире, а президент РФ Владимир Путин стремится только к продолжению войны. Украина должна изменить ситуацию на свою пользу, чтобы завершить войну, независимо от планов Путина. Формула мира и дипломатия: Украина предложила "формулу мира" еще два года назад и уже провела успешные мирные саммиты. Однако Россия пока избегает честной дипломатии, вместо этого выдвигая ультиматумы. Уверенность в силе украинских воинов: Зеленский отметил, что украинские военные гарантируют, что ультиматумы России не имеют никакой ценности, что дает Украине уверенность в своих позициях. Стратегия завершения войны: "План победы" должен привести к проведению второго мирного саммита и окончательному завершению войны. Реалистичные сроки: Если международные партнеры поддержат план, войну можно завершить не позднее следующего года. Угроза усиления России: Зеленский предупредил, что если Украина и ее союзники не усилят свои действия сейчас, в следующем году Путин может значительно укрепить свои позиции и окончательно отвергнуть дипломатические решения. Принуждение России к миру: Зеленский подчеркнул, что Украина не стремится к заморозке конфликта или компромиссам по суверенитету. План победы должен быть реализован, чтобы заставить Россию участвовать в мирных переговорах.

"Россия должна поиграть. Это не заморозка, это не торговля суверенитетом, мы должны реализовать план победы и заставить Россию быть на саммите мира", — цитирует Гончаренко выступление президента Зеленского.

"План победы" Зеленского

"План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных дополнений, сообщил Гончаренко.

Первый пункт — это приглашение в НАТО сейчас.

— это приглашение в НАТО сейчас. Второй пункт — оборона. Вернуть войну на территорию РФ, чтобы россияне начали понимать, что такое война и разворачивать ненависть в сторону Кремля. Президент отметил также важность проведения совместных защитных операций с европейскими соседями для сбивания дронов в украинском небе. Также необходимо снятие ограничений партнерами на применение западных ракет по военным объектам на российской территории.

— оборона. Вернуть войну на территорию РФ, чтобы россияне начали понимать, что такое война и разворачивать ненависть в сторону Кремля. Президент отметил также важность проведения совместных защитных операций с европейскими соседями для сбивания дронов в украинском небе. Также необходимо снятие ограничений партнерами на применение западных ракет по военным объектам на российской территории. Третий пункт — сдерживание (неядерное). Под него, по словам парламентария, есть тайное приложение, которое получили партнеры Украины. Украина предлагает разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, который будет достаточным для защиты Украины в будущем. Также идет речь о совместном производстве оружия, в том числе финансирование западом производства оружия в Украине.

— сдерживание (неядерное). Под него, по словам парламентария, есть тайное приложение, которое получили партнеры Украины. Украина предлагает разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, который будет достаточным для защиты Украины в будущем. Также идет речь о совместном производстве оружия, в том числе финансирование западом производства оружия в Украине. Четвертый пункт — в Украине сосредоточены ценные ресурсы, уран, титан, литий. Они могут усилить Украину и ее союзников. Украина предлагает подписать специальное соглашение о совместной защите и инвестировании в добычу и использование в отношении этих ресурсов. Соглашения должны быть подписаны с ЕС и США.

— в Украине сосредоточены ценные ресурсы, уран, титан, литий. Они могут усилить Украину и ее союзников. Украина предлагает подписать специальное соглашение о совместной защите и инвестировании в добычу и использование в отношении этих ресурсов. Соглашения должны быть подписаны с ЕС и США. Пятый пункт рассчитан на послевоенное время. Украина будет иметь большой и опытный военный контингент, воины, которые будут обладать реальным опытом современной войны. Этот украинский опыт должен быть использован для укрепления обороны всего Альянса и усиления безопасности всей Европы.

Напомним, 29 сентября глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что президент Владимир Зеленский представит "план победы" украинцам после показа его лидеру США Джо Байдену. По его словам, некоторые пункты инициативы останутся в тайне, ведь могут быть "очень чувствительными".