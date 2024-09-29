"Некоторые пункты очень чувствительные": Ермак рассказал, когда "план победы" представят украинцам

Некоторые пункты президентской инициативы останутся в тайне для граждан, отметил Андрей Ермак. Это сделано для того, чтобы о них не узнал враг.

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Глава государства Владимир Зеленский намерен представить согражданам свой "план победы" в войне против России после того, как показал его главе Белого дома Джо Байдену. Об этом в эфире телемарафона заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Безусловно, как он и пообещал, что после презентации президенту США, партнерам, я думаю, что он будет презентован украинцам", — сказал он.

Впрочем, Ермак не назвал конкретных сроков презентации плана украинскому народу, но заявил, что некоторые пункты инициативы останутся в тайне, поскольку могут быть "очень чувствительными".

"Могу сказать, что да, безусловно, есть части, которые очень чувствительны и закрыты. И не потому, что есть секреты. Это наша страна, в которой не может быть секретов. Но вы знаете, что все, что становится публичным, об этом слышит и враг, и поэтому некоторые детали этого плана закрыты", — отметил глава ОП.

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Руководитель Офиса президента также рассказал, что Владимир Зеленский обсудил план победы Украины с лидерами из Группы семи. Вероятно, по его словам, не все детали были озвучены президентом Украины во время встречи с главами G7, как это было в разговоре американским президентом. Но, подчеркнул он, этого было "достаточно для того, чтобы понимать, что это за план" и Киев будет работать со всеми союзниками, потому что поддержка Украины очень важна.

Он отметил, что Джо Байден и администрация президента США приняли план победы с большим вниманием и интересом.

Андрей Ермак отметил, что для президента Украины важно, что план победы также был представлен Конгрессу США, который является главным законодательным органом и голосует за пакеты поддержки нашей страны" и обоим кандидатам в президенты США — Камале Харрис и Дональду Трампу.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, имеет ли план "Б" на случай, если Вашингтон не поддержит план победы Украины.

Также Фокус писал, как в Кремле отреагировали на "план победы" Зеленского.