Последствия приятно удивят: какими будут результаты визита Зеленского в США

Владимир Зеленский в ночь на пятницу, 27 сентября встретился в Белом доме с Джо Байденом, а также вице-президентом и кандидатом на пост главы государства Камалой Харрис. О чем может свидетельствовать риторика топ-демократов после разговора с украинским лидером, выяснял Фокус.

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Незадолго до встречи с Владимиром Зеленским президент США сделал объявление о новой военной помощи Украине на сумму $7,9 млрд. Это — часть пакета в размере 61 млрд долларов, одобренного Конгрессом в начале года.

В рамках дополнительного пакета, среди прочего, Украина получит планирующие авиабомбы Joint Standoff Weapon, еще одну батарею к системе ПВО Patriot и ракеты к ней. Также Соединенные Штаты в рамках этого финансового транша расширят программу обучения украинских летчиков на истребителях F-16.

Камала Харрис заверила в дальнейшей поддержке Украины и назвала это стратегическим интересом США

Заметим, что с весны, когда США одобрили новый пакет помощи Украине, значительная часть этих средств осталась неизрасходованной из-за проблем с цепочкой поставок. При этом администрация Байдена должна была потратить деньги до конца сентября, когда в США заканчивается финансовый год.

Собственно поэтому 5,5 млрд долларов из нового пакета должны были быть распределены до 30 сентября, а еще 2,4 млрд. Киев получит в рамках программы "Ukraine Security Assistance Initiative", которая позволяет властям США покупать оружие у производителей, а не передавать его непосредственно с американских военных складов.

Байден уверяет, что Украина победит

Во время встречи с Зеленским в Белом доме Байден заявил, что эти финансовые меры Вашингтона помогут "укрепить позиции Украины на переговорах в будущем".

Байден отдельно подчеркнул, что для успеха Украины необходимо, во-первых, продолжение военной помощи стран Запада, а во-вторых, международная поддержка, в том числе за счет приближения Киева к членству в ЕС и НАТО.

Американский президент не стал комментировать "план победы" Зеленского, но сказал, что в связи с этим видит несколько важных моментов: "Прямо сейчас мы должны усилить позиции Украины в этой битве. И именно поэтому сегодня я с гордостью объявляю о новом пакете финансовой помощи. Кроме того, мы смотрим вперед, чтобы помочь Украине достичь успеха в долгосрочной перспективе. И позвольте мне быть откровенным и сказать, что Россия не победит в войне. Еще раз — Россия не победит. Украина победит, и мы будем продолжать стоять рядом с ней".

Джо Байден пообещал: "Прямо сейчас мы должны усилить позиции Украины в этой битве" Фото: Getty Images

В свою очередь Владимир Зеленский вскоре после аудиенции в Белом доме, отметил следующее: "Во время встречи с президентом Байденом представил ему План победы. Обсудили детали для усиления плана, скоординировали наши позиции, взгляды и подходы. Поручили нашим командам провести консультации относительно следующих шагов. Мы глубоко ценим то, что Украина и Америка стояли бок о бок с первых мгновений российского вторжения. Ваша решимость невероятно важна для нашей победы".

Харрис поддерживает видение Украины по окончанию войны

После переговоров с Джо Байденом Владимир Зеленский отдельно встретился также с вице-президентом США и кандидатом на пост главы государства Камалой Харрис и поделился с ней деталями "плана победы".

"Мы должны закончить эту войну, нам нужен справедливый мир. Мы должны защитить наших людей — украинские семьи, украинских детей — и всех от путинского зла. И мы благодарны Америке за то, что она все это время поддерживает Украину", — подчеркнул украинский президент, добавив при этом, что официальному Киеву крайне важно "быть полностью понятным и работать в полной координации с Соединенными Штатами".

Владимир Зеленский поделился с вице-президентом США Камалой Харрис деталями "плана победы" Фото: Getty Images

Отметив, что поддерживает то, как Украина видит окончание войны, Камала Харрис добавила: "Никто не сможет завершить эту войну без участия Украины, но кое-кто в нашей стране хочет, чтобы Украина отказалась от значительной части своей территории и согласилась на нейтралитет — эти предложения подобны требованиям Путина. Но это не предложения мира — это предложения капитуляции". Госпожа Харрис отдельно заверила в дальнейшей поддержке Украины и назвала это стратегическим интересом США.

А с республиканцами что-то пошло не так

Во время визита Владимира Зеленского в США произошел скандал с руководством Республиканской партии. В частности, спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон в достаточно жесткой форме потребовал немедленно отозвать посла Украины в США Оксану Маркарову. По словам Джонсона, она организовала визит Зеленского на завод снарядов в Скрентоне (штат Пенсильвания), что, как считает республиканский спикер, является вмешательством в предвыборную кампанию в США.

Напомним, что в начале этой недели Владимир Зеленский посетил военный завод в Скрентоне, который выпускает металлические корпуса остро необходимых ВСУ снарядов калибра 155 мм.

Скрентон — это родной город президента Джо Байдена, а Пенсильвания — один из главных штатов, в которых будет решаться результат ноябрьских президентских выборов в Соединенных Штатах. В Скрентоне президента Украины поздравили губернатор штата Джош Шапиро, сенатор от Пенсильвании Боб Кейси и конгрессмен Мэтт Картрайт. Все трое — демократы.

В своем письме Майк Джонсон отметил, что встречать Зеленского в Скрентоне не пригласили ни одного пенсильванского республиканца, что, по его мнению, явно указывает на партийный характер мероприятия. Сам же Владимир Зеленский заявил, что хотел таким образом поблагодарить людей, которые производят жизненно важные для Украины боеприпасы.

Как бы там ни было, но ближе к концу недели страсти в лагере республиканцев утихли, а их лидер — кандидат в президенты Дональд Трамп подтвердил свою встречу с Владимиром Зеленским, что для Украины в плане сохранения двухпартийного баланса безусловный плюс.

В целом же эксперты, с которыми пообщался Фокус, считают нынешний визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты — кстати, уже четвертый с начала полномасштабного вторжения — чрезвычайно важным на данном этапе российско-украинской войны.

Впереди — прорывные моменты визита Зеленского в США

В частности, политолог Олег Лесной в разговоре с Фокусом отметил следующее: "По моему мнению, нынешний визит Зеленского в США является достаточно прагматичным. Поскольку поездка происходит в период предвыборной борьбы в одной из самых мощных стран мира, визит однозначно не мог быть легкой прогулкой. И, тем более, визит не мог стать новогодним праздником, где Санта-Клаус в лице американских властей раздавал бы все подарки, которые Украина написала в своем списке. Поэтому, если говорить не о завышенных, а о реалистичных ожиданиях, то я считаю, что последствия этого визита со временем могут нас приятно удивить. Я сейчас говорю о "Рамштайн", заседание которого на уровне лидеров стран созывает в октябре Байден. На этом заседании, думаю, будут приняты действительно прорывные для нас моменты и они станут следствием нынешнего визита Зеленского в Соединенные Штаты".

Эксперт прогнозирует, что именно на "Рамштайн" в том или ином виде будет озвучено разрешение Украине по нанесению по территории РФ ударов дальнобойным западным оружием.

Комментируя же перипетии с республиканцами, которые возникли вокруг визита Зеленского в США, политолог подчеркнул: "Короткая память у трампистов, поскольку когда Зеленский ездил в Юту — вотчину республиканцев, то ни о каких демаршах и истериках речь не шла. Это к слову о справедливости, хотя там где идут выборы, справедливости места нет, там есть исключительно политическая целесообразность".

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Кстати, по убеждению эксперта, в определенной степени именно скандал с республиканцами и заявления Трампа подтолкнули Байдена к осуществлению "щедрых финансовых шагов" в сторону Украины.

"У нас некоторые после демарша республиканцев начали кричать, мол, все, крах, катастрофа, но, как видим это все переросло в достаточно позитивное для Украины решение. Поэтому, если мы будем отбрасывать эмоциональные составляющие и смотреть на сухой остаток, то мы увидим совсем другую, гораздо более позитивную картину", — подчеркивает Олег Лесной.

Отметив, что Украина в США сейчас попала в "чрезвычайную эмоциональную воронку", политолог констатировал: "Несмотря на все страсти, которые бушуют в Штатах, мы должны добиваться конкретных результатов. Это сложно, ведь сегодня фактически столкнулись две философии победы. Победа Байдена — это победа его партии и Харрис, а победа Зеленского — это победа Украины в этой войне. То есть, если кто-то из американских кандидатов проигрывает, то через 4 года он имеет шанс получить реванш. А вот когда проиграет Украина, она исчезнет как государство и как нация. Поэтому мы приехали в США обсуждать вопросы выживания и победы, тогда как американцы дальше собственных выборов не смотрят. Так что немножко отличаются у нас масштабы видения победы, хотя слово вроде бы одно и то же".

Подчеркнув, что визит Владимира Зеленского в США является "однозначно не провальным", Олег Лесной подытожил: "К сожалению, нас в очередной раз попытались втянуть в американские выборы. Но больше всего смущает то, что внутри Украины этому обрадовались люди, которые называют себя политиками. Они почему-то не хотят осознавать, что не успех делегации в США во главе с Зеленским — это неуспех Украины. То есть, кое-кто в Украине живет в парадигме выборов, а не в парадигме выживания, и это вызывает очень и очень большую обеспокоенность, поскольку речь идет о единстве государства как такового".

Почему заявления Байдена-Харрис по Украине приятны уху

Акцентировав на том, что нынешняя поездка Владимира Зеленского в США является "чрезвычайно важной", политолог Максим Джигун в разговоре с Фокусом отметил следующее: "Важным этот визит является не только из-за встречи с Байденом и кандидатами в президенты США, но и потому, что в Нью-Йорке находится штаб-квартира ООН, где в рамках Генассамблеи Организации Объединенных наций в течение недели украинская делегация встречалась с целым рядом лидеров иностранных государств".

Крайние заявления Джо Байдена, констатирует эксперт, "безусловно приятны уху", но вряд ли дают принципиальное понимание того, как США будут помогать нам в дальнейшем.

При этом политолог отмечает, что заявления Байдена и Харрис после встречи с Зеленским о необходимости победы Украины, являются программными и такими, что наглядно демонстрируют разницу восприятия российско-украинской войны между демократами и республиканцами.

Лидер последних, убежден Максим Джигун, руководствуется не "вполне очевидными позициями добра и зла", а категориями политической целесообразности. Между тем, Трамп, резюмирует эксперт, отработав медийно кейс Украины и добившись того, чтобы его сторонники "получили экстаз" от громких заявлений, в политической тени будет играть совершенно другую роль. В целом политолог более оптимистично смотрит на позицию Трампа — вероятного президента, чем на риторику Трампа-кандидата, который сейчас "отрывается на полную".