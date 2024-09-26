Началась встреча Зеленского и Байдена: первые заявления президентов (онлайн-трансляция)

Зеленский встретился с Байденом в Белом доме. Следующий визит Зеленского — к Камале Харрис.

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В Белом доме началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена. Политики сказали друг другу несколько приветственных слов. Байден говорил о поддержке, Зеленский благодарил за помощь, которую получила Украина от США. Следующая встреча Зеленского — с вице-президентом Камалой Харрис. Трансляция событий в Белом доме — на канале The Washington Post.

Перед началом совещания президенты сели перед журналистами по обе стороны от камина. Президент США вспомнил о том, как удалось объединить около 50 стран для помощи украинцам. Он заявил, что его правительство будет делать максимум для того, чтобы РФ не победила.

"Вы уже представили нам план победы в этой войне. И это именно сегодня то, что мы сегодня будем обсуждать: чтобы вы смогли победить в этом конфликте. Мы должны укрепить позиции Украины на поле боя, поэтому мы объявляем новые пакеты военной помощи на 2,4 млрд долларов. Мы будем предоставлять Украине средства, чтобы она достигла долгосрочной перспективы, поддерживать членство Украины в НАТО и в ЕС. Мы убедимся в том, чтобы Украина имела все необходимые средства для защиты от любой будущей агрессии со стороны России и поэтому мы создаем определенные партнерства. Я надеюсь, что мы таким образом поможем Украине и сейчас, и в будущем", — сказал Байден.

Между тем Владимир Зеленский вспомнил о том, что есть общее видение будущего Украины, связанного с ЕС и НАТО. Он поблагодарил американский народ за новый пакет помощи в размере 7,9 млрд долл.

"Мы готовимся обсудить [важные вопросы — Ред.] и наши команды [должны — Ред.] работать вместе. Американский народ и мы вместе должны победить", — сказал украинский президент.

Украина и США — встреча Зеленского и Байдена 26 сентября

Украина и США — что происходит

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США, чтобы выступить на Генеральной Ассамблее ООН и встретиться с топ-чиновниками США. Глава украинского государства планирует познакомить президент США Джо Байдена, вице-президента Камалу Харрис, кандидата на пост президента Дональда Трампа с "планом победы" в российско-украинской войне.

Некоторые детали плана Зеленский обнародовал в интервью изданию New Yorker. План содержит четыре глобальных пункта, которые касаются усиления военной помощи, вероятный обмен территориями благодаря контролю над частью Курской области, усиление ударов по РФ и экономическое восстановление после завершения войны.

Между тем 25 сентября президент РФ Владимир Путин обновил ядерную доктрину России. Среди новаций — распространение "ядерного зонтика" на Беларусь и запрет бить по территории РФ любыми видами оружия, если при этом применяются какие-то западные технологии. Фокус публиковал комментарии топ-чиновников Украины и военных экспертов по поводу решения Кремля. Глава офиса президента Андрей Ермак, его советник Михаил Подоляк считают, что Москва боится ударов Украины и поэтому применяет "последний инструмент". В то же время военный обозреватель и редактор "Военного Фокуса" Игаль Левин связал заявления Путина с отменой ограничений на дальнобойные удары: он предлагает не ждать отмены, а просто начать действовать.

Напоминаем, военный эксперт Александр Мусиенко объяснил значение предоставления Украине авиабомб JSOW, которые вошли в новый пакет помощи США.