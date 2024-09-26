JSOW вместо дальнобойных ударов: эксперт объяснил, зачем США отправляют новые бомбы

Появление в Украине авиабомб AGM-154 JSOW связано с постепенной интеграцией истребителей F-16 в Силы обороны Украины, пояснил военный эксперт Александр Мусиенко. По его мнению, номенклатура вооружения будет расширяться.

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Западные партнеры постепенно наращивают разновидности оружия для истребителей F-16, которые получили Воздушные силы ВСУ. Появление в украинском арсенале авиабомб AGM-154 JSOW усилит украинскую авиацию, но вряд ли касается отмены ограничений на дальнобойные удары о РФ. Об особенностях применения новых средств поражения руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал в эфире телеканала "Киев 24".

Мусиенко прежде всего отметил, что ему пока ничего не известно о планах Украины переделать авиабомбы и превратить их в крылатые ракеты с дальностью 500 км. То есть дальность ударов Сил обороны от новой партии помощи не изменится, а отмена ограничений все еще под вопросом.

"Авиабомбы, которые передаст США, не является решением на замену разрешения на удары вглубь РФ. О планах Украины осуществлять переработку тех или иных боеприпасов, осуществлять их переоснащение или модернизацию, мне ничего неизвестно", — сказал он.

По мнению эксперта, настоящая цель партнеров Украины — постепенно наращивание номенклатуры вооружения для истребителей F-16. На сегодня их применяют для целей противовоздушной обороны и проверяют, по каким объектам ВС РФ они могут бить. Кроме того, готовятся новые поступления самолетов, обучаются пилоты, появляется новое оснащение, перечислил Мусиенко.

"Надо воспринимать это, как усиление компонента вооружения для нашей авиации. Дело в том, что самолеты F-16 интегрируются в воздушные силы постепенно. Я думаю, это еще не финал и это еще не конец по поставкам той номенклатуры, которую мы можем в перспективе получить", — объяснил эксперт.

Оружие ВСУ и бомбы AGM-154 JSOW

Отметим, 25 сентября Белый дом сообщил, что Украина получит партию управляемых авиационных бомб AGM-154 JSOW, способных лететь на расстояние 110-130 км. Аналитики портала Defense Express рассказали, что вероятное количество такого вида средств поражения — около 2 тыс. ед. Также они объяснили, что есть способ превратить авиабомбы в крылатые ракеты. Для этого к бомбе можно пристроить реактивный двигатель, который украинцы, например, могут напечатать на 3D-принтере. В таком случае дальность возрастет до 500 км и достанет далеко вглубь российской территории. По мнению аналитиков, таким способом США может попытаться обойти отмену ограничений на применение ракет ATACMS и Storm Shadow.

Тем временем в РФ отреагировали на угрозу отмены этих ограничений. Президент Владимир Путин объявил, что меняет ядерную доктрину России. Среди новаций — запрет бить на российской территории собственным оружием, но с помощью западных союзников.

Напоминаем, 26 сентября представитель Сил обороны юга рассказал, какую модернизацию провели россияне для управляемых авиабомб, которыми бьют по украинцам.