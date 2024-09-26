JSON замість далекобійних ударів: експерт пояснив, навіщо США надсилають нові бомби

Поява в Україні авіабомб AGM-154 JSOW пов'язана з поступовою інтеграцією винищувачів F-16 у Сили оборони України, пояснив військовий експерт Олександр Мусієнко. На його думку, номенклатура озброєння ширшатиме.

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Західні партнери поступово нарощують різновиди зброї для винищувачів F-16, які отримали Повітряні сили ЗСУ. Поява в українському арсеналі авіабомб AGM-154 JSOW підсилить українську авіацію, але навряд чи стосується скасування обмежень на далекобійні удари про РФ. Про особливості застосування нових засобів ураження керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів у ефірі телеканалу "Київ 24".

Мусієнко найперше наголосив, що йому поки що нічого не відомо про плани України переробити авіабомби і перетворити їх у крилаті ракети з дальністю 500 км. Тобто дальність ударів Сил оборони від нової партії допомоги не зміниться, а скасування обмежень все ще під питанням.

"Авіабомби, які передасть США, не є рішенням на заміну дозволу на удари вглиб РФ. Щодо планів України здійснювати переробку тих чи інших боєприпасів, здійснювати їх переоснащення чи модернізацію, мені нічого невідомо", — сказав він.

На думку експерта, справжня мета партнерів України — поступово нарощування номенклатури озброєння для винищувачів F-16. На сьогодні їх застосовують для цілей протиповітряної оборони та перевіряють, по яких об'єктах ЗС РФ вони можуть бити. Крім того, готуються нові надходження літаків, навчаються пілоти, з'являється нове оснащення, перелічив Мусієнко.

"Треба сприймати це, як посилення компонента озброєння для нашої авіації. Річ у тому, що літаки F-16 інтегруються в повітряні сили поступово. Я думаю, це ще не фінал і це ще не кінець з постачань тієї номенклатури, яку ми можемо в перспективі отримати", — пояснив експерт.

Зброя ЗСУ та бомби AGM-154 JSOW

Зазначимо, 25 вересня Білий дім повідомив, що Україна отримає партію керований авіаційних бомб AGM-154 JSOW, здатних летіти на відстань 110-130 км. Аналітики порталу Defense Express розповіли, що ймовірна кількість такого виду засобів ураження — близько 2 тис. од. Також вони пояснили, що є спосіб перетворити авіабомби в крилаті ракети. Для цього до бомби можна прилаштувати реактивний двигун, який українці, наприклад, можуть надрукувати на 3D-принтері. У такому випадку дальність зросте до 500 км і дістане далеко вглиб російської території. На думку аналітиків, таким способом США може спробувати обійти скасування обмежень на застосування ракет ATACMS та Storm Shadow.

Тим часом у РФ відреагували на загрозу скасування цих обмежень. Президент Володимир Путін оголосив, що змінює ядерну доктрину Росії. Серед новацій — заборона бити на російській території власною зброєю, але за допомогою західних союзників.

Нагадуємо, 26 вересня речник Сил оборони півдня розповів, яку модернізацію провели росіяни для керованих авіабомб, якими б'ють по українцях.