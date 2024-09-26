США передають Україні далекобійні авіабомби JSOW: що про них відомо

За даними відкритих джерел, бомби мають три версії, одна з них має касетну боєголовку, інша використовує інфрачервоне наведення та збільшену бойову частину, а базова версія призначена для руйнування незахищених або слабо захищених об'єктів. Дальність польоту досягає 130 км.

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США передасть Україні боєприпаси дальнього радіусу дії Joint Standoff Weapon (JSOW), а також сотні додаткових ракет Patriot і AMRAAM у межах пакета військової допомоги в розмірі 7,9 мільярда доларів. Про це в четвер, 26 вересня, повідомляє пресслужба Білого дому.

Бомби JSOW: що про них відомо

Згідно з відкритими джерелами, AGM-154 Joint Stand-off Weapon (JSOW) — це крилата авіаційна бомба, розроблена спільно військово-морськими і повітряними силами США для створення стандартної високоточної зброї середньої дальності. Вона призначена для ураження захищених об'єктів, які перебувають за межами стандартної протиповітряної оборони, що допомагає збільшити живучість літаків і зменшити втрати на полі бою. Дальність польоту таких бомб становить близько 130 кілометрів.

Бомби JSOW Фото: US Navy

Розробку JSOW почала 1995 року компанія Defense Systems & Electronics, яка пізніше стала частиною Raytheon. У 1997 році відбулися перші випробування, а в 1999 році бомба була прийнята на озброєння. Окрім США, її використовують збройні сили Австралії, Фінляндії, Греції, Польщі, Сінгапуру та Туреччини.

Моделі JSOW:

AGM-154A. Це базова версія бомби, яка була вперше використана в Іраку під час війни з 2003-го по 2011 роки і в Афганістані під час операції "Непохитна свобода". Вона оснащена 145 суббоєприпасами, які призначені для руйнування незахищених або слабко захищених об'єктів, таких як припарковані літаки, вантажівки і бронетранспортери. AGM-154B. Ця версія має касетну боєголовку з шістьма суббоєприпасами, кожен з яких здатний випустити чотири снаряди для пошуку та знищення цілей із використанням інфрачервоних датчиків. Однак, хоча розробка завершилася, ВМС США вирішили не закуповувати цей варіант, а його виробництво було припинено. AGM-154C. Ця версія використовує інфрачервоне самонаведення і має бойову частину вагою 225 кг. Вона призначена для ураження точкових цілей і була прийнята на озброєння ВМС США в лютому 2005 року.

Нагадаємо, за версією видання Forbes, обіцяна зброя прибуде в Україну не так швидко, як про її надання оголосила адміністрація президента США. Йдеться про надання допомоги протягом року.