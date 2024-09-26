США передают Украине дальнобойные авиабомбы JSOW: что о них известно
По данным открытых источников, бомбы имеют три версии, одна из них имеет кассетную боеголовку, другая использует инфракрасное наведение и увеличенную боевую часть, базовая же версия предназначена для разрушения незащищенных или слабо защищенных объектов. Дальность полета достигает 130 км.
США передаст Украине боеприпасы дальнего радиуса действия Joint Standoff Weapon (JSOW), а также сотни дополнительных ракет Patriot и AMRAAM в рамках пакета военной помощи в размере 7,9 миллиардов долларов. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщает пресс-служба Белого дома.
Бомбы JSOW: что о них известно
Согласно открытым источникам, AGM-154 Joint Stand-off Weapon (JSOW) — это крылатая авиационная бомба, разработанная совместно военно-морскими и воздушными силами США для создания стандартного высокоточного оружия средней дальности. Она предназначена для поражения защищенных объектов, находящихся за пределами стандартной противовоздушной обороны, что помогает увеличить живучесть самолетов и уменьшить потери на поле боя. Дальность полета таких бомб составляет около 130 километров.
Разработка JSOW началась в 1995 году компанией Defense Systems & Electronics, которая позже стала частью Raytheon. В 1997 году прошли первые испытания, а в 1999 году бомба была принята на вооружение. В дополнение к США, ее используют вооруженные силы Австралии, Финляндии, Греции, Польши, Сингапура и Турции.
Модели JSOW:
- AGM-154A. Это базовая версия бомбы, которая была впервые использована в Ираке во время войны с 2003 по 2011 годы и в Афганистане во время операции "Несокрушимая свобода". Она оснащена 145 суббоеприпасами, которые предназначены для разрушения незащищенных или слабо защищенных объектов, таких как припаркованные самолеты, грузовики и бронетранспортеры.
- AGM-154B. Эта версия имеет кассетную боеголовку с шестью суббоеприпасами, каждый из которых способен выпустить четыре снаряда для поиска и уничтожения целей с использованием инфракрасных датчиков. Однако, хотя разработка завершилась, ВМС США решили не закупать этот вариант, и его производство было приостановлено.
- AGM-154C. Эта версия использует инфракрасное самонаведение и имеет боевую часть весом 225 кг. Она предназначена для поражения точечных целей и была принята на вооружение ВМС США в феврале 2005 года.
Напомним, по версии издания Forbes, обещанное оружие прибудет в Украину не так быстро, как о его предоставлении объявила администрация президента США. Речь идет о предоставлении помощи в течение года.