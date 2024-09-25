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Воєнний фокус Російсько-українська війна

У ЗСУ показали роботу комплексу ППО Skynex: на що він здатен (фото, відео)

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Фото: Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ВС України | Skynex економічно вигідніший для знищення БПЛА за ракети

Система Skynex може випускати тисячу снарядів за хвилину та створювати руйнівну хмару. Її головна "здобич" — дрони та інші малі, низькі, повільні повітряні загрози.

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Українські військові почали використовувати систему ППО Skynex у роботі. Кадри 25 вересня опублікувала у Facebook пресслужба Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗСУ.

"Військовослужбовці підрозділів протиповітряної оборони виконали практичні стрільби з зенітного артилерійського комплексу Skynex", — зазначено у пості.

Невдовзі командування також поділилось знімками зі стрільб. На них можна роздивитися не лише сам комплекс, але й який вигляд має його командний пункт.

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Фото: Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ВС України
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Фото: Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ВС України
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Фото: Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ВС України

Система ППО Skynex: що вже відомо

Раніше Фокус передавав, що зенітний комплекс Skynex — це еволюція системи Sky Guard.

Технічні характеристики Skynex:

  • радар з дальністю дії 50 кілометрів;
  • чотири гармати, оснащені електрооптичними датчиками та радаром стеження;
  • здатність випускати 1 000 35-мм снарядів за хвилину;
  • дальність ураження цілей — до чотирьох кілометрів.
Skynex, комплекс Skynex, система Skynex, Skynex характеристики, ЗСУ, Повітряні сили, ППО, сили ППО, комплекс ППО, система ППО, робота ППО Fullscreen
Фото зі стрільб на Skynex
Фото: Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ВС України
Skynex, комплекс Skynex, система Skynex, Skynex характеристики, ЗСУ, Повітряні сили, ППО, сили ППО, комплекс ППО, система ППО, робота ППО Fullscreen
Фото зі стрільб на Skynex
Фото: Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ВС України

Коли боєприпаси Skynex наближаються до цілей, вони розкриваються та викидають сотні маленьких вольфрамових циліндрів. Це створює руйнівну хмару.

Щоб снаряди розкрились у потрібний момент, їхня швидкість контролюється за допомогою спеціального датчика. Електроніка у стволі гармати програмує час, коли буде викид циліндрів.

Комплекс Skynex розроблявся для боротьби з БПЛА та баражувальними боєприпасами. Його перевага у тому, що він ефективний у роботі проти безпілотників, але водночас економічно вигідніший за дорогі ракети.

Нагадаємо, у ДПСУ показали уламки ворожого "Шахеда", який збили у Сумській області. Прикордонники "вполювали" дрон-камікадзе зі стрілецької зброї.

Волонтер Сергій Стерненко повідомив, що ЗС РФ почали "маскувати" свої безпілотники під українські.