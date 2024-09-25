У ЗСУ показали роботу комплексу ППО Skynex: на що він здатен (фото, відео)

Система Skynex може випускати тисячу снарядів за хвилину та створювати руйнівну хмару. Її головна "здобич" — дрони та інші малі, низькі, повільні повітряні загрози.

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Українські військові почали використовувати систему ППО Skynex у роботі. Кадри 25 вересня опублікувала у Facebook пресслужба Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗСУ.

"Військовослужбовці підрозділів протиповітряної оборони виконали практичні стрільби з зенітного артилерійського комплексу Skynex", — зазначено у пості.

Невдовзі командування також поділилось знімками зі стрільб. На них можна роздивитися не лише сам комплекс, але й який вигляд має його командний пункт.

Фото: Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ВС України Фото: Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ВС України Фото: Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ВС України

Система ППО Skynex: що вже відомо

Раніше Фокус передавав, що зенітний комплекс Skynex — це еволюція системи Sky Guard.

Технічні характеристики Skynex:

радар з дальністю дії 50 кілометрів;

чотири гармати, оснащені електрооптичними датчиками та радаром стеження;

здатність випускати 1 000 35-мм снарядів за хвилину;

дальність ураження цілей — до чотирьох кілометрів.

Фото зі стрільб на Skynex Фото: Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ВС України Фото зі стрільб на Skynex Фото: Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ВС України

Коли боєприпаси Skynex наближаються до цілей, вони розкриваються та викидають сотні маленьких вольфрамових циліндрів. Це створює руйнівну хмару.

Щоб снаряди розкрились у потрібний момент, їхня швидкість контролюється за допомогою спеціального датчика. Електроніка у стволі гармати програмує час, коли буде викид циліндрів.

Комплекс Skynex розроблявся для боротьби з БПЛА та баражувальними боєприпасами. Його перевага у тому, що він ефективний у роботі проти безпілотників, але водночас економічно вигідніший за дорогі ракети.

Нагадаємо, у ДПСУ показали уламки ворожого "Шахеда", який збили у Сумській області. Прикордонники "вполювали" дрон-камікадзе зі стрілецької зброї.

Волонтер Сергій Стерненко повідомив, що ЗС РФ почали "маскувати" свої безпілотники під українські.