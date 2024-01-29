В Україні розгорнуть системи ППО Skynex: що відомо про зенітні установки (відео)

Систему розробили для боротьби, зокрема з безпілотними літальними апаратами та баражувальними боєприпасами на дистанції до 4 км.

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В Україну було доставлено батарею системи протиповітряної оборони Skynex виробництва компанії Rheinmetall Italia. Комплекс було надано 31 грудня в межах угоди на суму 174 млн доларів, що фінансується урядом Німеччини. Про це повідомили оглядачі Defence News 26 січня.

Контракт був підписаний у грудні 2022 року. Перша батарея вже прибула в Україну, друга буде поставлена в березні цього року.

"Нам сказали, що Skynex добре працює в Україні, і відгуки для подальшого вдосконалення системи будуть дуже важливі", — заявив генеральний директор компанії Алессандро Ерколані.

Що відомо про Skynex

Зенітний комплекс Skynex — це еволюція системи Sky Guard, що мають в собі радар з дальністю дії 50 км, командний пункт і чотири гармати, кожна з яких оснащена електрооптичними датчиками та радаром стеження. Гармати здатні випускати 1000 шт 35-мм снарядів за хвилину, уражаючи ціль на відстані чотирьох кілометрів. Під час наближення до цілі боєприпаси системи розкриваються, викидаючи сотні маленьких вольфрамових циліндрів, які утворюють руйнівну хмару.

Щоб снаряди розкривалися в потрібний момент, їхня швидкість контролюється датчиком, коли вони вилітають зі стовбура гармати, а електроніка в стовбурі програмує час розкриття снаряда відповідним чином. Дальність ураження цілі сягає 4 км

За словами Ерколані, Skynex був розроблений для боротьби, зокрема з безпілотними літальними апаратами та баражувальними боєприпасами.

"Перевага системи в тому, що вона була розроблена для боротьби з малими, низькими і повільними загрозами, і вона економічно ефективна, як порівняти з використанням ракети вартістю в мільйони, щоб знищити безпілотник", — додав він.

Нагадаємо, у межах нового пакета військової допомоги Німеччина поставила Україні чотири ЗРК IRIS-T SLM, систему ППО Skynex, 2 радари TRML-4D, 305 штурмових гвинтівок MK 556, 10 вантажівок Zetros тощо.