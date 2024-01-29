В Украине развернут системы ПВО Skynex: что известно о зенитных установках (видео)

Система была разработана для борьбы, в том числе с беспилотными летательными аппаратами и барражирующими боеприпасами на дистанции до 4 км.

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В Украину была доставлена батарея системы противовоздушной обороны Skynex производства компании Rheinmetall Italia. Комплекс был предоставлен 31 декабря в рамках сделки на сумму 174 млн долларов, финансируемой правительством Германии. Об этом сообщили обозреватели Defence News 26 января.

Контракт был подписан в декабре 2022. Первая батарея уже прибыла в Украину, вторая будет поставлена в марте этого года.

"Нам сказали, что Skynex хорошо работает в Украине, и отзывы для дальнейшего совершенствования системы будут очень важны", — заявил генеральный директор компании Алессандро Эрколани.

Что известно о Skynex

Зенитный комплекс Skynex — это эволюция системы Sky Guard, включающий в себя радар с дальностью действия 50 км, командный пункт и четыре пушки, каждая из которых оснащена электрооптическими датчиками и радаром слежения. Орудия способны выпускать 1000 шт 35-мм снарядов в минуту, поражая цель на расстоянии четырех километров. При приближении к цели боеприпасы системы раскрываются, выбрасывая сотни маленьких вольфрамовых цилиндров, которые образуют разрушительное облако.

Чтобы снаряды раскрывались в нужный момент, их скорость контролируется датчиком, когда они вылетают из ствола орудия, а электроника в стволе программирует время раскрытия снаряда соответствующим образом. Дальность поражения цели достигает 4 км

По словам Эрколани, Skynex был разработан для борьбы, в том числе, с беспилотными летательными аппаратами и барражирующими боеприпасами.

"Преимущество системы в том, что она была разработана для борьбы с малыми, низкими и медленными угрозами, и она экономически эффективна по сравнению с использованием ракеты стоимостью в миллионы, чтобы уничтожить беспилотник", — добавил он.

Напомним, в рамках нового пакета военной помощи Германия поставила Украине четыре ЗРК IRIS-T SLM, систему ПВО Skynex 2 радара TRML-4D, 305 штурмовых винтовок MK 556, 10 грузовиков Zetros и т.д.