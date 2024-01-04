ПВО Skynex и ракеты IRIS-T SLM: ФРГ поставила новые вооружения Украине (фото)
В обозримом будущем Киев также получит четыре ЗРК IRIS-T SLM. В новом пакете помощи — 30 систем обнаружения беспилотников, 2 радара TRML-4D, 305 штурмовых винтовок MK 556, 10 грузовиков Zetros и прочее.
Арсенал ВСУ пополнился новой системой ПВО Skynex и боеприпасами к ней. Танкам Leorard 2A6 поставили новые боеприпасы, а в обозримом будущем запланированы поставки четырех зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM. Об этом говорится на портале Федерального правительства Германии.
Германия поставляет Украине военную технику и вооружения со складов Бундесвера и оборонных предприятий — поставки финансируются правительственными средствами для усиления обороноспособности.
Помощь Украине от Германии: новый пакет
- боеприпасы к Leopard 2A6 (со складов Бундесвера и компаний);
- 10 БМП Marder с боеприпасами и запчастями (со складов Бундесвера и компаний) (суммарно: 90);
- ракеты IRIS-T SLM;
- 1 система ПВО Skynex с боеприпасами к ней;
- 2 радара TRML-4D (суммарно: 8);
- 9080 снарядов калибра 155 мм (суммарно: 44 970) (из запасов Бундесвера и промышленности);
- 2 установки разминирования WISENT 1 (суммарно: 16)
- 1 мостоукладчик BEAVER с запасными частями (суммарно: 14);
- 3350 боевых шлемов (суммарно: 31350);
- 30 систем обнаружения беспилотников (суммарно: 212);
- 10 радаров наземного наблюдения GO12 (суммарно: 56);
- 10 грузовиков Mercedes-Benz Zetros (суммарно: 250);
- 3 тягача 8x8 HX81 и 1 полуприцеп (суммарно: 90/90)
- 34 автомобиля (не определены в перечне – грузовики, миниавтобусы, вездеходы) (со складов Бундесвера и компаний) (суммарно: 358);
- 305 штурмовых винтовок MK 556;
- 750 000 боеприпасов для огнестрельного оружия (из запасов Бундесвера и компаний) (суммарно: 47,85 млн);
- 1152 зимних маскировочных сеток (суммарно: 1 162);
- 2000 зимних маскировочных пончо.
"Из соображений безопасности Федеральное правительство не сообщает подробности относительно способов транспортировки и дат передачи вооружений", — говорится на сайте.
Запланированная помощь:
Уточняется, что некоторая помощь требует обновления или же еще находится в производстве, хотя подготовка военнослужащих уже проводится. Это касается следующих элементов:
- 4 зенитно-ракетные комплексы IRIS-T SLM (суммарно: 9);
- 1 система ПВО Skynex с боеприпасами;
- 20 систем обнаружения беспилотников (суммарно: 50);
- 26 850 боевых шлемов;
- 41 грузовик Mercedes;
- 4695 штурмовых винтовок MK 556;
- 0,45 млн боеприпасов для огнестрельного оружия (суммарно: 8,75 млн)
- 8 000 противотанковых мин.
Система ПВО Skynex
По данным производителя Rheinmetall, радиус действия системы ПВО Skynex — 50 км, пушка способна делать до 1000 выстрелов в минуту.
Система комплектуется радаром слежения, IR-камерой, TV-камерой и лазерным дальномером.
Напомним, что Наев объяснил, сколько еще массированных ракетных атак Украина выдержит с имеющимися средствами ПВО.
Также сообщалось, что представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что у США сейчас нет бюджетных средств для нового пакета помощи Киеву.