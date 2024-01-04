ПВО Skynex и ракеты IRIS-T SLM: ФРГ поставила новые вооружения Украине (фото)

В обозримом будущем Киев также получит четыре ЗРК IRIS-T SLM. В новом пакете помощи — 30 систем обнаружения беспилотников, 2 радара TRML-4D, 305 штурмовых винтовок MK 556, 10 грузовиков Zetros и прочее.

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Арсенал ВСУ пополнился новой системой ПВО Skynex и боеприпасами к ней. Танкам Leorard 2A6 поставили новые боеприпасы, а в обозримом будущем запланированы поставки четырех зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM. Об этом говорится на портале Федерального правительства Германии.

Германия поставляет Украине военную технику и вооружения со складов Бундесвера и оборонных предприятий — поставки финансируются правительственными средствами для усиления обороноспособности.

Помощь Украине от Германии: новый пакет

боеприпасы к Leopard 2A6 (со складов Бундесвера и компаний);

10 БМП Marder с боеприпасами и запчастями (со складов Бундесвера и компаний) (суммарно: 90);

ракеты IRIS-T SLM;

1 система ПВО Skynex с боеприпасами к ней;

2 радара TRML-4D (суммарно: 8);

9080 снарядов калибра 155 мм (суммарно: 44 970) (из запасов Бундесвера и промышленности);

2 установки разминирования WISENT 1 (суммарно: 16)

1 мостоукладчик BEAVER с запасными частями (суммарно: 14);

3350 боевых шлемов (суммарно: 31350);

30 систем обнаружения беспилотников (суммарно: 212);

10 радаров наземного наблюдения GO12 (суммарно: 56);

10 грузовиков Mercedes-Benz Zetros (суммарно: 250);

3 тягача 8x8 HX81 и 1 полуприцеп (суммарно: 90/90)

34 автомобиля (не определены в перечне – грузовики, миниавтобусы, вездеходы) (со складов Бундесвера и компаний) (суммарно: 358);

305 штурмовых винтовок MK 556;

750 000 боеприпасов для огнестрельного оружия (из запасов Бундесвера и компаний) (суммарно: 47,85 млн);

1152 зимних маскировочных сеток (суммарно: 1 162);

2000 зимних маскировочных пончо.

"Из соображений безопасности Федеральное правительство не сообщает подробности относительно способов транспортировки и дат передачи вооружений", — говорится на сайте.

Запланированная помощь:

Уточняется, что некоторая помощь требует обновления или же еще находится в производстве, хотя подготовка военнослужащих уже проводится. Это касается следующих элементов:

4 зенитно-ракетные комплексы IRIS-T SLM (суммарно: 9);

1 система ПВО Skynex с боеприпасами;

20 систем обнаружения беспилотников (суммарно: 50);

26 850 боевых шлемов;

41 грузовик Mercedes;

4695 штурмовых винтовок MK 556;

0,45 млн боеприпасов для огнестрельного оружия (суммарно: 8,75 млн)

8 000 противотанковых мин.

Система ПВО Skynex

Skynex

По данным производителя Rheinmetall, радиус действия системы ПВО Skynex — 50 км, пушка способна делать до 1000 выстрелов в минуту.

Skynex Skynex Skynex

Система комплектуется радаром слежения, IR-камерой, TV-камерой и лазерным дальномером.

Напомним, что Наев объяснил, сколько еще массированных ракетных атак Украина выдержит с имеющимися средствами ПВО.

Также сообщалось, что представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что у США сейчас нет бюджетных средств для нового пакета помощи Киеву.