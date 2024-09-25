В ВСУ показали работу комплекса ПВО Skynex: на что он способен (фото, видео)

Система Skynex может выпускать тысячу снарядов в минуту и создавать разрушительное облако. Ее главная "добыча" — дроны и другие малые, низкие, медленные воздушные угрозы.

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Украинские военные начали систему ПВО Skynex в работе. Кадры 25 сентября опубликовала в Facebook пресс-служба Воздушного командования "Запад" Воздушных Сил ВСУ.

"Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны выполнили практические стрельбы из зенитного артиллерийского комплекса Skynex", — говорится в посте.

Вскоре командование также поделилось снимками со стрельб. На них можно рассмотреть не только сам комплекс, но и как выглядит его командный пункт.

Фото: Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины Фото: Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины Фото: Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины

Система ПВО Skynex: что уже известно

Ранее Фокус передавал, что зенитный комплекс Skynex — это эволюция системы Sky Guard.

Технические характеристики Skynex:

радар с дальностью действия 50 километров;

четыре пушки, оснащенные электрооптическими датчиками и радаром слежения;

способность выпускать 1000 35-мм снарядов в минуту;

дальность поражения целей — до четырех километров.

Фото со стрельб на Skynex Фото: Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины Фото со стрельб на Skynex Фото: Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины

Когда боеприпасы Skynex приближаются к целям, они раскрываются и выбрасывают сотни маленьких вольфрамовых цилиндров. Это создает разрушительное облако.

Чтобы снаряды раскрылись в нужный момент, их скорость контролируется с помощью специального датчика. Электроника в стволе пушки программирует время, когда будет выброс цилиндров.

Комплекс Skynex разрабатывался для борьбы с БПЛА и барражирующими боеприпасами. Его преимущество в том, что он эффективен в работе против беспилотников, но в то же время экономически выгоднее дорогих ракет.

Напомним, в ГПСУ показали обломки вражеского "Шахеда", который сбили в Сумской области. Пограничники "поймали" дрон-камикадзе из стрелкового оружия.

Волонтер Сергей Стерненко сообщил, что ВС РФ начали "маскировать" свои беспилотники под украинские.