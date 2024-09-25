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Военный Фокус Российско-украинская война

В ВСУ показали работу комплекса ПВО Skynex: на что он способен (фото, видео)

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Фото: Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины | Skynex экономически выгоднее для уничтожения БПЛА, чем ракеты

Система Skynex может выпускать тысячу снарядов в минуту и создавать разрушительное облако. Ее главная "добыча" — дроны и другие малые, низкие, медленные воздушные угрозы.

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Украинские военные начали систему ПВО Skynex в работе. Кадры 25 сентября опубликовала в Facebook пресс-служба Воздушного командования "Запад" Воздушных Сил ВСУ.

"Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны выполнили практические стрельбы из зенитного артиллерийского комплекса Skynex", — говорится в посте.

Вскоре командование также поделилось снимками со стрельб. На них можно рассмотреть не только сам комплекс, но и как выглядит его командный пункт.

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Фото: Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины
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Фото: Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины
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Фото: Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины

Система ПВО Skynex: что уже известно

Ранее Фокус передавал, что зенитный комплекс Skynex — это эволюция системы Sky Guard.

Технические характеристики Skynex:

  • радар с дальностью действия 50 километров;
  • четыре пушки, оснащенные электрооптическими датчиками и радаром слежения;
  • способность выпускать 1000 35-мм снарядов в минуту;
  • дальность поражения целей — до четырех километров.
Skynex, комплекс Skynex, система Skynex, Skynex характеристики, ВСУ, Воздушные силы, ПВО, силы ПВО, комплекс ПВО, система ПВО, работа ПВО Fullscreen
Фото со стрельб на Skynex
Фото: Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины
Skynex, комплекс Skynex, система Skynex, Skynex характеристики, ВСУ, Воздушные силы, ПВО, силы ПВО, комплекс ПВО, система ПВО, работа ПВО Fullscreen
Фото со стрельб на Skynex
Фото: Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины

Когда боеприпасы Skynex приближаются к целям, они раскрываются и выбрасывают сотни маленьких вольфрамовых цилиндров. Это создает разрушительное облако.

Чтобы снаряды раскрылись в нужный момент, их скорость контролируется с помощью специального датчика. Электроника в стволе пушки программирует время, когда будет выброс цилиндров.

Комплекс Skynex разрабатывался для борьбы с БПЛА и барражирующими боеприпасами. Его преимущество в том, что он эффективен в работе против беспилотников, но в то же время экономически выгоднее дорогих ракет.

Напомним, в ГПСУ показали обломки вражеского "Шахеда", который сбили в Сумской области. Пограничники "поймали" дрон-камикадзе из стрелкового оружия.

Волонтер Сергей Стерненко сообщил, что ВС РФ начали "маскировать" свои беспилотники под украинские.