В ВСУ показали работу комплекса ПВО Skynex: на что он способен (фото, видео)
Система Skynex может выпускать тысячу снарядов в минуту и создавать разрушительное облако. Ее главная "добыча" — дроны и другие малые, низкие, медленные воздушные угрозы.
Украинские военные начали систему ПВО Skynex в работе. Кадры 25 сентября опубликовала в Facebook пресс-служба Воздушного командования "Запад" Воздушных Сил ВСУ.
"Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны выполнили практические стрельбы из зенитного артиллерийского комплекса Skynex", — говорится в посте.
Вскоре командование также поделилось снимками со стрельб. На них можно рассмотреть не только сам комплекс, но и как выглядит его командный пункт.
Система ПВО Skynex: что уже известно
Ранее Фокус передавал, что зенитный комплекс Skynex — это эволюция системы Sky Guard.
Технические характеристики Skynex:
- радар с дальностью действия 50 километров;
- четыре пушки, оснащенные электрооптическими датчиками и радаром слежения;
- способность выпускать 1000 35-мм снарядов в минуту;
- дальность поражения целей — до четырех километров.
Когда боеприпасы Skynex приближаются к целям, они раскрываются и выбрасывают сотни маленьких вольфрамовых цилиндров. Это создает разрушительное облако.
Чтобы снаряды раскрылись в нужный момент, их скорость контролируется с помощью специального датчика. Электроника в стволе пушки программирует время, когда будет выброс цилиндров.
Комплекс Skynex разрабатывался для борьбы с БПЛА и барражирующими боеприпасами. Его преимущество в том, что он эффективен в работе против беспилотников, но в то же время экономически выгоднее дорогих ракет.
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