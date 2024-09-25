Пограничники показали обломки сбитого над Сумской областью "шахеда" (видео)
Украинские пограничники сбили российский дрон из стрелкового оружия. Всего ночью над Сумской областью было уничтожено 7 вражеских "шахедов".
Во время атаки Украины ударными дронами, пограничники сбили в Сумской области вражеский ударный беспилотный летательный аппарат типа "Шахед". Об этом сообщили в ГПСУ.
Как сообщается, зафиксировав ночью полет барражирующего боеприпаса, пограничники открыли огонь по цели из стрелкового оружия, в результате чего БПЛА упал.
Впоследствии пограничники обнаружили остатки сбитого "шахеда". Заметно, что после падения вражеский дрон сделал несколько ворон на земле.
По информации Сумской областной военной администрации, ночью 25 сентября в небе над Сумщиной силы противовоздушной обороны области сбили 7 вражеских "шахедов". Всего же в сентябре огневые группы уничтожили 88 воздушных целей врага.
Как сообщили в Воздушных Силах ВСУ, ночью 25 сентября враг атаковал украинские города 32-мя ударными БпЛА из Приморско-Ахтарска и Курска.
В результате противовоздушного боя было сбито 28 ударных БпЛА, а четыре вражеских беспилотника локально потеряны.
Кроме Сумщины, ППО также работала в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.
Напомним, из города Глухов Сумской области удалось эвакуировать треть населения, в том числе 70% детей.
Вечером 22 сентября российские авиационные ракеты попали по городу Конотоп в Сумской области.