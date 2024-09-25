Пограничники показали обломки сбитого над Сумской областью "шахеда" (видео)

Украинские пограничники сбили российский дрон из стрелкового оружия. Всего ночью над Сумской областью было уничтожено 7 вражеских "шахедов".

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Во время атаки Украины ударными дронами, пограничники сбили в Сумской области вражеский ударный беспилотный летательный аппарат типа "Шахед". Об этом сообщили в ГПСУ.

Как сообщается, зафиксировав ночью полет барражирующего боеприпаса, пограничники открыли огонь по цели из стрелкового оружия, в результате чего БПЛА упал.

Впоследствии пограничники обнаружили остатки сбитого "шахеда". Заметно, что после падения вражеский дрон сделал несколько ворон на земле.

По информации Сумской областной военной администрации, ночью 25 сентября в небе над Сумщиной силы противовоздушной обороны области сбили 7 вражеских "шахедов". Всего же в сентябре огневые группы уничтожили 88 воздушных целей врага.

Как сообщили в Воздушных Силах ВСУ, ночью 25 сентября враг атаковал украинские города 32-мя ударными БпЛА из Приморско-Ахтарска и Курска.

В результате противовоздушного боя было сбито 28 ударных БпЛА, а четыре вражеских беспилотника локально потеряны.

Кроме Сумщины, ППО также работала в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

Напомним, из города Глухов Сумской области удалось эвакуировать треть населения, в том числе 70% детей.

Вечером 22 сентября российские авиационные ракеты попали по городу Конотоп в Сумской области.