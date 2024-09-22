"Мы все чувствуем": из Глухова под Сумами эвакуировали треть населения и 70% детей, — ОВА

По словам председательницы общины Надежды Вайло, количество обстрелов лишь растет и никто не знает, как будет развиваться ситуация дальше. В связи с этим, чтобы обезопасить население, и ввели обязательную эвакуацию. Особое внимание уделяется детям.

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Из города Глухов Сумской области удалось эвакуировать практически треть населения, в том числе практически 70% детей. Об этом заявила во время брифинга председательница общины Надежда Вайло, передает областная военная администрация.

По ее словам, эвакуация сегодня действительно актуальна и в городе Глухов она обязательная. Соответствующее распоряжение подписал начальник ОВА Владимир Артюх.

"Наш город находится в приграничной зоне и мы все чувствуем, что увеличилось количество обстрелов. Мы не знаем, как в дальнейшем будет развиваться ситуация, поэтому для того, чтобы обезопасить людей, а особенно детей, сегодня и проводятся эвакуационные мероприятия", — заявила Надежда Вайло.

Всего населенный пункт с момента начала полномасштабной войны покинули около 10 тысяч человек, или же треть от общего населения. В первую очередь обращается внимание на семьи с детьми, которых просят покинуть опасный город.

"И с момента провозглашения эвакуационных действий, почти 70% детей уже эвакуированы. Сегодня все должны понять, что самое важное — это не материальные ценности, и никакие другие вещи, когда речь идет о жизни, а особенно жизни детей. Поэтому работаем сейчас и будем работать в дальнейшем, для того, чтобы те задачи, которые стоят перед органами местного самоуправления были выполнены", — подытожила Надежда Вайло.

Напомним, 13 сентября сообщалось, что Глухов бомбят КАБАми по 10 раз в день. Обстрелы приграничных городов Сумской области кратно усилились после начала военной операции в Курской области. Власти Глухова объявили принудительную эвакуацию людей, но далеко не все спешат покинуть родные дома. Фокус узнал, что происходит в городе, который ежедневно бомбят российские войска.