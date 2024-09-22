"Ми все відчуваємо": із Глухова під Сумами евакуювали третину населення і 70% дітей, — ОВА

За словами голови громади Надії Вайло, кількість обстрілів лише зростає і ніхто не знає, як розвиватиметься ситуація далі. У зв'язку з цим, щоб убезпечити населення, і запровадили обов'язкову евакуацію. Особлива увага приділяється дітям.

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Із міста Глухів Сумської області вдалося евакуювати практично третину населення, зокрема практично 70% дітей. Про це заявила під час брифінгу голова громади Надія Вайло, передає обласна військова адміністрація.

За її словами, евакуація сьогодні справді актуальна і в місті Глухів вона обов'язкова. Відповідне розпорядження підписав начальник ОВА Володимир Артюх.

"Наше місто розташоване в прикордонній зоні і ми всі відчуваємо, що збільшилася кількість обстрілів. Ми не знаємо, як надалі розвиватиметься ситуація, тому для того, щоб убезпечити людей, а особливо дітей, сьогодні й проводяться евакуаційні заходи", — заявила Надія Вайло.

Загалом населений пункт з моменту початку повномасштабної війни покинули близько 10 тисяч осіб, або ж третина від загального населення. Насамперед звертають увагу на сім'ї з дітьми, яких просять покинути небезпечне місто.

"І з моменту проголошення евакуаційних дій, майже 70% дітей уже евакуйовано. Сьогодні всі мають зрозуміти, що найважливіше — це не матеріальні цінності, і ніякі інші речі, коли йдеться про життя, а особливо життя дітей. Тому працюємо зараз і будемо працювати надалі, для того, щоб ті завдання, які стоять перед органами місцевого самоврядування були виконані", — підсумувала Надія Вайло.

Нагадаємо, 13 вересня повідомлялося, що Глухів бомблять КАБАми по 10 разів на день. Обстріли прикордонних міст Сумської області кратно посилилися після початку військової операції в Курській області. Влада Глухова оголосила примусову евакуацію людей, але далеко не всі поспішають покинути рідні домівки. Фокус дізнався, що відбувається в місті, яке щодня бомблять російські війська.