"Куди поселять 30 000 людей": Глухів бомблять КАБАми по 10 разів на день, як живе місто — волонтер

Обстріли прикордонних міст Сумської області кратно посилилися після початку воєнної операції в Курській області. Влада Глухова оголосила примусову евакуацію людей, але далеко не всі поспішають покинути рідні домівки. Фокус дізнався, що відбувається в місті, яке щодня бомблять російські війська.

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Обстріли російською армією населених пунктів Сумської області кратно посилилися на тлі проведення Курської воєнної операції. Міноборони Росії практично щодня звітує про удари по позиціях ЗСУ оперативно-тактичною авіацією та ракетними військами.

Чиновники регіону оголосили обов'язкову евакуацію з трьох населених пунктів Шосткинського району області: Глухова, селищ Свеса та Есмань, що розташовані приблизно за 10 кілометрів від російсько-українського кордону.

"Було ухвалено рішення на Раді оборони області, зараз ми його реалізуємо, як правильно евакуювати населення з міста Глухів і Глухівської громади", — говорив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

Судячи з даних із відкритих джерел, у Глухові на початок 2022 року проживало приблизно 30 000 осіб, у Свесі — до 5 800, а в Есмані — приблизно 1 300 осіб. Станом на 11 вересня місто покинули 364 людини, включно зі 130 дітьми, розповідала голова міста Надія Вайло.

Евакуація з Глухова: чи багато охочих покинути місто?

Жителі міста водночас протестують проти обов'язкової евакуації через посилення обстрілів військами РФ. Місцеві просять захистити населений пункт від окупантів, а їх зрештою виселяють із власних будинків, повідомляє видання "Глухів.Info".

Насамперед людей лякає невідомість: вони вважають себе непотрібними в інших містах і в чужих будинках. Багато хто не бажає витрачати гроші на оренду квартир і боїться зіткнутися зі злиднями. Городянин Віктор Верченко стверджує, що рішення про евакуацію — штучне, адже Глухів не є районом ведення бойових дій.

"Куди поселять 30 тисяч осіб? Хто влаштує їх на роботу, у школи та дитсадки? Кожен містянин колосально багато втрачає, отримуючи у відповідь лише слова "Тримайтеся". І це "тримайтеся" — в кращому разі, тому що хто і де чекає переселенців?" — запитує він.

Влада регіону каже, що залишається працювати на місцях. Переселенцям пропонують виїжджати безоплатно з Глухова до Шостки та в Роменський район. Інший варіант — до Києва на евакуаційному поїзді.

Про важку ситуацію в прикордонних із Росією районах Сумської області розповідає Фокусу волонтер із команди "Незламні Самураї" Андрій Лихачов.

За його оцінками, люди не можуть виїхати з Глухова та інших прикордонних міст через брак коштів: прості працівники живуть від зарплати до зарплати. Хто мав автівки та родичів на Заході чи у центральній частині Україні, виїхали одразу після посилення обстрілів.

Останні два тижні Глухів, Свесу та Есмань бомблять КАБами вдень і вночі, що спровокувало виїзд населення. Зараз у трьох населених пунктах залишилося максимум 15% жителів, переважно всі хочуть жити в Україні, а не під російською окупацією, додав волонтер.

Не менш важлива причина небажання виїзду — поведінка співробітників ТЦК на блокпостах. Жінки бояться, що чоловіків одразу заберуть в армію і вони залишаться з дітьми в машинах на дорозі. Схожий стан справ був у Покровську: військкоми організували на виїзді з міста багато блокпостів і коли чоловіки вивозили сім'ї, їм роздавали повістки, розповідав військовий експерт Роман Світан.

Лихачов зауважує, що бізнес у Глухові потерпає від постійних обстрілів армії РФ. У провідних підприємців міста пошкоджено місця виробництва та склади, також горить обладнання після обстрілів.

Працівники підприємства бояться виходити на вулицю і сидять у підвалах. Через це робочий процес зупиняється.

Початок Курської операції, на його думку, прямо пов'язаний із погіршенням безпекової ситуації в Шосткинському районі області. У місцевих Telegram-каналах сповіщення про погрози КАБ за день з'являється понад 10 разів, підсумував він.

Нагадаємо, російські військові завдали масованого авіаудару по об'єктах енергетики та цивільної інфраструктури Конотопської громади Сумської області. Поранень зазнали 13 осіб, одна з них у критичному стані.

Фокус раніше писав про удар "Іскандерами" по скупченню українських військових біля Бездрика Сумської області. Аналітики проєкту DeepState зазначали, що командування проводило шикування бійців на відкритій місцевості.