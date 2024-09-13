"Куда поселят 30 000 человек": Глухов бомбят КАБАми по 10 раз в день, как живет город — волонтер

Обстрелы приграничных городов Сумской области кратно усилились после начала военной операции в Курской области. Власти Глухова объявили принудительную эвакуацию людей, но далеко не все спешат покинуть родные дома. Фокус узнал, что происходит в городе, который ежедневно бомбят российские войска.

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Обстрелы российской армией населенных пунктов Сумской области кратно усилились на фоне проведения Курской военной операции. Минобороны России практически каждый день отчитывается об ударах по позициям ВСУ оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками.

Чиновники региона объявили обязательную эвакуацию из трех населенных пунктов Шосткинского района области: Глухова, поселков Свесса и Эсмань, находящихся примерно в 10 километрах от российско-украинской границы.

"Было принято решение на Совете обороны области, сейчас мы реализуем это решение, как правильно эвакуировать население из города Глухов и Глуховской общины", — говорил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.

Судя по данным из открытых источников, в Глухове к началу 2022 года проживало около 30 000 человек, в Свессе — до 5 800, а в Эсмани — около 1 300 человек. По состоянию на 11 сентября город покинули 364 человека, включая 130 детей, рассказывала глава города Надежда Вайло.

Эвакуация из Глухова: много ли желающих покинуть город?

Жители города тем временем протестуют против обязательной эвакуации из-за усиления обстрелов войсками РФ. Местные просят защитить населенный пункт от оккупантов, а их в итоге выселяют из собственных домов, сообщает издание "Глухів.Info".

Прежде всего людей пугает неизвестность: они считают себя не нужными в других городах и в чужих домах. Многие не желают тратить деньги на аренду квартир и боятся столкнуться с нищетой. Горожанин Виктор Верченко утверждает, что решение об эвакуации — искусственное, ведь Глухов не является районом ведения боевых действий.

"Куда поселят 30 тысяч человек? Кто устроит их на работу, в школы и детсады? Каждый горожанин колоссально много теряет, получая в ответ лишь слова "Держитесь". И это "держитесь" в лучшем случае, потому что кто и где ждет переселенцев?" — задает он вопрос.

Власти региона говорят, что остаются работать на местах. Переселенцам предлагают выезжать бесплатно из Глухова в Шостку и в Роменский район. Другой вариант — в Киев на эвакуационном поезде.

О тяжелой ситуации в приграничных с Россией районах Сумской области рассказывает Фокусу волонтер из команды "Незламні Самураи" Андрей Лихачев.

По его оценкам, люди не могут выехать из Глухова и других приграничных городов из-за недостатка средств: простые работники живут от зарплаты до зарплаты. У кого были машины и родственники на Западной или Центральной Украине выехали сразу после усиления обстрелов.

Последние две недели Глухов, Свессу и Эсмань бомбят КАБами днем и ночью, что спровоцировало выезд населения. Сейчас в трех населенных пунктах осталось максимум 15% населения, преимущественно все хотят жить в Украине, а не под российской оккупацией, добавил волонтер.

Не менее важная причина нежелания выезда — поведение сотрудников ТЦК на блокпостах. Женщины боятся, что мужчин сразу заберут в армию и они останутся с детьми в машинах на дороге. Схожее положение дел было в Покровске: военкомы организовали на выезде из города много блокпостов и когда мужчины вывозили семьи, им раздавали повестки, рассказывал военный эксперт Роман Свитан.

Лихачев замечает, что бизнес в Глухове страдает от постоянных обстрелов армии РФ. У ведущих предпринимателей города повреждены места производства и склады, также горит оборудование после обстрелов.

Работники предприятия боятся выходить на улицу и сидят в подвалах. Из-за этого рабочий процесс прекращается.

Начало Курской военной операции, по его мнению, прямо связано с ухудшением ситуации с безопасностью в Шосткинском районе области. В местных Telegram-каналах оповещение об угрозах КАБ за день появляется более 10 раз, подытожил он.

Напомним, российские военные нанесли массированный авиаудар по объектам энергетики и гражданской инфраструктуры Конотопской общины Сумской области. Ранения получили 13 человек, один из них в критическом состоянии.

Фокус ранее писал об ударе "Искандерами" по скоплению украинских военных возле Бездрика Сумской области. Аналитики проекта DeepState отмечали, что командование проводило построение бойцов на открытой местности.