"Искандеры" атаковали военных во время построения: кто виноват в трагедии возле Бездрика

Украинцы еще не отошли от трагедии в Полтаве, как стало известно о еще одном вражеском ракетном ударе по построению военных. На этот раз это произошло вблизи Бездрика в Сумской области. Фокус вновь поднимает вопрос, почему командование продолжает проводить построения, если по словам военных, они запрещены во время войны.

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В начале сентября российские ресурсы начали публиковать видео удара "Искандерами" по скоплению украинских военных на открытой местности вблизи Бездрика Сумской области. О деталях трагедии стало известно аналитикам DeepState. Фокус выяснил, кто должен понести ответственность за трагедию, и что делать, чтобы это больше не повторялось.

Удары по скоплению бойцов Сил обороны: трагедия повторилась

4 сентября на вражеских ресурсах появились кадры удара ракетами по скоплению украинских бойцов на открытой местности возле Бездрика в Сумской области, который расположен всего в 33 километрах от государственной границы. В DeepState не стали озвучивать количество потерь и рассказывать о подразделении, которое пострадало. Однако аналитики заявили, что подобные сборы не должны происходить.

Удар "Искандеров" по украинским бойцам возле Бездрика Фото: Deep State

Это уже второй подобный случай в этом месяце. Утром 3 сентября две российские баллистические ракеты ОТРК "Искандер-М" попали по территории учебной части в Полтаве, в результате было частично разрушено здание Института связи. Тогда погибло более 50 человек, ранения получили еще почти 300. Погибших среди курсантов нет, поскольку они спустились в укрытие, однако пострадали мобилизованные и контрактники.

По словам нардепа Марьяны Безуглой, удар произошел во время построения курсантов. Она сравнила трагедию с тем, что произошло в ноябре 2023 года во время построения 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области. Безуглая рассказала Фокусу, что во время прошлогодней трагедии не было открыто ни одного уголовного производства, а на полигонах продолжают проводить построения и скопления войск.

Трагедия вблизи Бездрика: кто виноват

Соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый заметил в разговоре с Фокусом, что в Украине до сих пор существуют те, кто не учатся на ошибках или не думают о безопасности в подобных ситуациях.

"До сих пор существуют люди, которые не хотят учиться на ошибках или просто не умеют думать головой о безопасности в таких ситуациях. Для них какие-то ритуалы, которые написаны в книжке для гражданской жизни, выше безопасности", — сказал Роман Погорелый.

По его словам, на войне в зоне доступа ракет подобного делать нельзя. Он убежден, что за трагедию вблизи Бездрика должен нести ответственность командир, который отдал такой приказ. Тогда как для того, чтобы такого больше не случалось, нужно учиться на ошибках. Он отметил, что делать построение на открытой местности без учета мер безопасности нельзя.

"Учиться на ошибках. Каким способом — не знаю. Еще не нашелся вариант, чтобы все наконец поняли, что этого делать на открытой местности без учета мер безопасности — нельзя. Предыдущие ситуации не научили, может палкой бить, как в давние времена... Я не знаю", — добавил Погорелый.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" рассказал Фокусу, что существует множество приказов, служебных указаний и документов от Минобороны, Генштаба ВСУ, которые запрещают проведение скопления личного состава в любом регионе.

"Неважно, это было во Львове, в Киеве, тем более если идет речь о приграничном регионе, это вообще никак нельзя делать, вообще, где бы это ни было, даже если это Львов. Нельзя строить личный состав. Тем более строить его на открытой местности. Тем более в такой непосредственной близости к фронту", — сообщил "Алекс".

Офицер отметил, что в боевых частях на уровне инстинкта должно быть заложено, что подобного нельзя делать в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения или боевых действий.

В случае вблизи Бездрика нужно обратить внимание на то, что это была за часть, считает "Алекс".

"Возможно, это ТРО или тыловая часть, которая сидела постоянно на границе с Беларусью или Молдовой. Их перебросили, затянутый командир начинает их там строить, что-то рассказывать. Ну, потому что человек вообще никакого понятия не имеет, как оно должно быть здесь, как оно должно работать, но это реально полный абсурд, потому что такое вообще нельзя делать", — предположил лейтенант.

Он убежден, что ответственность за трагедию возле Бездрика должен понести человек, который собрал военных.

"Какой же командир захотел выстроить личный состав и что-то там у них или выяснить, или что-то проверить, я не знаю, зачем. Ладно, он бы это сделал где-то на какой-то скрытой местности, да и то сейчас такого не делают вообще. Какой-то уникум интеллект додумался это сделать, вот пусть он отвечает. Пусть отвечает командир этой части, как он допустил нарушение определенных мер, которые рекомендуются командованием ВСУ, как нужно делать для того, чтобы избежать больших жертв, вообще жертв во время потенциальных ракетных ударов", — пояснил "Алекс".

Нужны ли построения подразделений Сил обороны во время войны

По словам "Алекса", сейчас построение вообще не нужны, поскольку все решается совещанием командиров подразделений, после чего они раздают указания своему личному составу и отдельно работают с ним. Он отметил, что сейчас на обсуждение определенных вопросов могут приглашать не только офицеров, но и сержантский состав.

Напомним, в апреле 2024 года глава Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сообщил, что в ноябре 2023 года хакерская группировка из России "Армагеддон" использовала фишинговую рассылку, чтобы установить координаты построения бойцы 128-й бригады в Запорожской области. Хакеры получили доступ к электронной почте, компьютеру, мессенджерам на смартфоне лица, причастного к бригаде, которое щелкнуло на фишинговую ссылку.

5 сентября нардеп Марьяна Безуглая заявила, что после трагедии в Полтаве 3 сентября, когда погибли военные из-за удара российской ракеты, никому не вручили подозрение, и никто не получил приговор. По ее словам, во время атаки в Институте связи находилось около 700 человек.