Евакуація з прифронтових міст: які документи та речі потрібно брати в дорогу

Окупанти не припиняють штурмових дій на фронті та з кожним днем тероризують дедалі більше мирних жителів, які через це змушені залишати свої домівки. Експерти розповіли, що потрібно взяти із собою насамперед.

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Терор мирних міст України з боку ЗС РФ не припиняється і жителі прифронтових населених пунктів змушені залишати свої будинки через наближення ворожих військ. На порталі "Дія. Безбар'єрність" розповіли, як зібрати речі в евакуацію.

Мільйони громадян шукають безпечне місце як усередині країни, так і за кордоном. Перебіг війни вкрай складно передбачити, тому навіть порівняно мирні міста країни можуть бути під загрозою. У зв'язку з цим важливо знати, як швидко зібрати речі на випадок, якщо доведеться тимчасово покинути рідний дім.

Евакуація 2024: які речі потрібні

В умовах війни вкрай важливо мати підготовлені речі на випадок вимушеного виїзду з дому. Якщо йдеться про документи, то необхідно взяти з собою:

український і закордонний паспорти всіх членів сім'ї;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про шлюб, за наявності;

трудову книжку або пенсійне посвідчення;

військовий квиток;

водійські права;

посвідку на проживання, за наявності;

право власності або інші важливі документи.

Експерти з Київської міської державної адміністрації, йдеться в матеріалі, радять зберігати разом із документами додатково списки контактів, адреси, карту міста, карту укриттiв, а також телефон лікаря. Війна — вкрай непередбачувана, тому все з цього може стати в пригоді. Перераховані вище речі рекомендується зберігати в спеціальних водонепроникних чохлах.

"Навіть якщо вам здається, що ви добре пам'ятаєте всю цю інформацію, не забувайте, що під час надзвичайно сильного стресу або внаслідок шоку люди часом забувають цілком прості речі. Тому всі важливі імена, номери та адреси слід мати при собі. Важливо: експерти радять заздалегідь зробити копії всіх важливих документів — паспорта, водійського посвідчення, документів на нерухомість, автомобіль тощо", — ідеться в повідомленні.

Також рекомендується зробити окремий папірець серед документів, де буде вказано ПІБ, групу крові та алергени.

Серед інших речей, які необхідно взяти з собою в евакуацію, експерти віднесли такі:

гроші (карта або готівка);

ключі (від автомобіля, будинку тощо);

телефони, зарядні пристрої, павербанки, радіоприймач або рації (за наявності) і батарейки до них;

багатофункціональний інструмент, який включатиме шило, пилку, викрутку, ніж і ножиці.

Наступним пунктом стала аптечка та засоби особистої гігієни. Експерти згадали про:

жарознижувальні;

антигістамінні (протиалергічні);

кровоспинні;

антидіарейні препарати;

пластирі;

стерильні серветки та антисептики;

знеболювальні;

ліки від кишкових інфекцій;

спреї для горла і краплі для носа або очей;

медичні маски;

прокладки і тампони;

зубні щітки та пасти;

шампуні та гелі для душу або мило;

туалетний папір;

презервативи (для захисту сірників від вологи або в якостi джгута для зупинки кровотечі).

"Увага: якщо ви постійно приймаєте певний препарат, радимо заздалегідь придбати та покласти в тривожну валізку достатню кількість цих ліків, щоб під час евакуації або дороги не займатися ще й пошуками медикаментів", — ідеться в повідомленні.

А от щодо їжі та одягу, то експерти радять відштовхуватися від погодних умов і тривалості дороги. Якщо йдеться про продукти, то це можуть бути якісь консерви, сухпайки, чорний шоколад, енергетичні батончики, пастила, печиво, локшина, вода та розчинна кава чи чайні пакетики.

Дитячі речі:

змінний одяг і білизна;

улюблена іграшка;

підгузки;

соска;

суміші або пюре;

посуд;

медикаменти;

серветки.

Також рекомендації свідчать, що розмір такої "тривожної валізи" не повинен перевищувати 50 кілограмів, щоб мати змогу швидко і відносно комфортно пересуватися. Водночас і тут усе залежить від низки чинників, серед яких спосіб пересування та плани щодо термінів евакуації.

Нагадаємо, 19 серпня повідомлялося, що з 14 населених пунктів Донецької області примусово вивезуть сім'ї з дітьми. За словами начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, на території цих населених пунктів наразі перебуває понад 53 тисячі осіб, 4 тисячі з них — це діти.

15 серпня голова ГВА Сергій Добряк записав звернення до жителів громади, у якому закликав не зволікати з евакуацією, адже ЗС РФ перебувають за 10 км від Покровська.