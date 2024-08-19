У жителів Покровська є максимум 2 тижні на евакуацію: у МВА попередили населення

За словами Сергія Добряка, цього тижня можуть запровадити примусове вивезення дітей із міста, адже в громаді залишається щонайменше 4 788 неповнолітніх українців.

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Російські окупанти не припиняють штурмувати українські позиції на Донбасі та намагаються максимально просунутися до Покровська. Начальник міської військової адміністрації (МВА) Сергій Добряк в ефірі "Радіо Свобода" розповів детальніше про загрозу для населення.

За його словами, з міста на Донеччині збільшилися темпи евакуації і пов'язано це з тим, що ЗС РФ із кожним днем дедалі ближче до нього наближаються. Щодня виїжджає 500-600 осіб, а цього тижня можуть ввести примусову евакуацію дітей.

"У нас було 13 700 дітей до повномасштабної війни. Зараз у громаді залишається ще 4 788 дітей, тобто третина ще залишається... Я думаю, що ми дійдемо до того на цьому тижні, що в нас буде теж примусове вивезення дітей", — заявив Сергій Добряк.

Крім того, продовжує начальник МВА, близько 60% людей виїжджають за допомогою власних транспортних засобів. Лише за минулу добу місто покинули 490 осіб і лише 135 з них за допомогою поїзда.

У жителів Покровська є до 2 тижнів на евакуацію з міста Фото: DeepStateMAP

Влада також може вивозити щонайменше 1000 осіб на день, і ресурс на це є, проте необхідне бажання населення. Сергій Добряк також зазначив, що з огляду на темпи просування ЗС РФ, у жителів Покровська є тиждень-два на евакуацію, тож місцевим жителям варто про це задуматися вже зараз. Попри те, що всі сервіси та служби в Покровську продовжують працювати, незабаром, найімовірніше, це зміниться.

"На сьогодні поки що в Покровську працює все, всі сервіси, повністю. Тобто, і вода, і електрика, і газ, і комунальний транспорт їздить. І магазин, ринки, банки, суд... Поки що працює все. Але ми розуміємо, що тиждень там буде згортатися потихеньку", — підсумував начальник МВА.

Нагадаємо, 15 серпня очільник Покровської МВА Сергій Добряк заявив, що ЗС РФ перебувають за 10 кілометрів від міста. 16 серпня виконувач обов'язків начальника Мирноградської МВА Юрій Третяк повідомив, що російські війська перебувають за 6 км від міста.