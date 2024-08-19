У жителей Покровска есть максимум 2 недели на эвакуацию: в ГВА предупредили население

По словам Сергея Добряка, на этой неделе могут ввести принудительный вывоз детей из города, ведь в громаде остается не менее 4 788 несовершеннолетних украинцев.

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Российские оккупанты не прекращают штурмовать украинские позиции на Донбассе и пытаются максимально продвинуться к Покровску. Начальник городской военной администрации (ГВА) Сергей Добряк в эфире "Радио Свобода" рассказал детальнее об угрозе для населения.

По его словам, из города в Донецкой области увеличились темпы эвакуации и связано это с тем, что ВС РФ с каждым днем все ближе к нему приближаются. Ежедневно выезжает 500-600 человек, а на этой неделе могут ввести принудительную эвакуацию детей.

"У нас было 13 700 детей до полномасштабной войны. Сейчас в громаде остается еще 4 788 детей, то есть треть еще остается… Я думаю, что мы дойдем до того на этой неделе, что у нас будет тоже принудительный вывоз детей", — заявил Сергей Добряк.

Кроме того, продолжает начальник ГВА, около 60% людей выезжают при помощи собственных транспортных средств. Только за прошлые сутки город покинули 490 человек и лишь 135 из них при помощи поезда.

У жителей Покровска есть до 2 недель на эвакуацию из города Фото: DeepStateMAP

Власти также могут вывозить не менее 1000 человек в день и ресурс на это есть, однако необходимо желание населения. Сергей Добряк также отметил, что учитывая темпы продвижения ВС РФ, у жителей Покровска есть неделя-две на эвакуацию, поэтому местным жителям стоит об этом задуматься уже сейчас. Несмотря на то, что все сервисы и службы в Покровске продолжают работать, вскоре, скорее всего, это изменится.

"На сегодня пока что в Покровске работает все, все сервисы, полностью. То есть, и вода, и электричество, и газ, и коммунальный транспорт ездит. И магазин, рынки, банки, суд… Пока что работает все. Но мы понимаем, что неделя там будет сворачиваться потихоньку", — подытожил начальник ГВА.

Напомним, 15 августа глава Покровской ГВА Сергей Добряк заявил, что ВС РФ находятся в 10 километрах от города. 16 августа исполняющий обязанности начальника Мирноградской ГВА Юрий Третьяк сообщил, что российские войска находятся в 6 км от города.