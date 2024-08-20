Эвакуация из прифронтовых городов: какие документы и вещи нужно брать в дорогу

Оккупанты не прекращают штурмовые действия на фронте и с каждым днем терроризируют все больше мирных жителей, которые из-за этого вынуждены покидать свои дома. Эксперты рассказали, что нужно взять с собой в первую очередь.

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Террор мирных городов Украины со стороны ВС РФ не прекращается и жители прифронтовых населенных пунктов вынуждены покидать свои дома из-за приближения вражеских войск. На портале "Дія. Безбар’єрність" рассказали, как собрать вещи в эвакуацию.

Миллионы граждан ищут безопасное место как внутри страны, так и за границей. Ход войны крайне сложно предвидеть, поэтому даже сравнительно мирные города страны могут быть под угрозой. В связи с этим важно знать, как быстро собрать вещи на случай, если придется временно покинуть родной дом.

Эвакуация 2024: какие вещи нужны

В условиях войны крайне важно иметь подготовленные вещи на случай вынужденного выезда из дома. Если речь идет про документы, то необходимо взять с собой:

украинский и заграничный паспорта всех членов семьи;

идентификационный код;

свидетельство о браке, при наличии;

трудовую книжку или пенсионное удостоверение;

военный билет;

водительские права;

вид на жительство, при наличии;

право собственности или другие важные документы.

Эксперты из Киевской городской государственной администрации, говорится в материале, советуют хранить вместе с документами дополнительно списки контактов, адреса, карту города, карту убежищ, а также телефон врача. Война — крайне непредсказуемая, поэтому все из этого может пригодиться. Вышеперечисленные вещи рекомендуется хранить в специальных водонепроницаемых чехлах.

"Даже если вам кажется, что вы хорошо помните всю эту информацию, не забывайте, что во время чрезвычайно сильного стресса или в результате шока люди порой забывают вполне простые вещи. Поэтому все важные имена, номера и адреса следует иметь при себе. Важно: эксперты советуют заранее сделать копии всех важных документов — паспорта, водительского удостоверения, документов на недвижимость, автомобиль и т.д", — говорится в сообщении.

Также рекомендуется сделать отдельную бумажку среди документов, где будут указаны ФИО, группа крови и аллергены.

Среди других вещей, которые необходимо взять с собой в эвакуацию, эксперты отнесли следующие:

деньги (карта или наличные);

ключи (от автомобиля, дома и так далее);

телефоны, зарядные устройства, павербанки, радиоприемник или рации (при наличии) и батарейки к ним;

многофункциональный инструмент, который будет в себя включать шило, пилку, отвертку, нож и ножницы.

Следующим пунктом стала аптечка и средства личной гигиены. Эксперты вспомнили про:

жаропонижающие;

антигистаминные (противоаллергические);

кровоостанавливающие;

антидиарейные препараты;

пластыри;

стерильные салфетки и антисептики;

обезболивающие;

лекарства от кишечных инфекций;

спреи для горла и капли для носа или глаз;

медицинские маски;

прокладки и тампоны;

зубные щетки и пасты;

шампуни и гели для душа или мыло;

туалетную бумагу;

презервативы (для защиты спичек от влаги или в качестве жгута для остановки кровотечения).

"Внимание: если вы постоянно принимаете определенный препарат, советуем заранее приобрести и положить в тревожный чемоданчик достаточное количество этих лекарств, чтобы во время эвакуации или дороги не заниматься еще и поисками медикаментов", — говорится в сообщении.

А вот что касается еды и одежды, то эксперты советуют отталкиваться от погодных условий и длительности дороги. Если речь идет о продуктах, то это могут быть какие-то консервы, сухпайки, черный шоколад, энергетические батончики, пастила, печенье, лапша, вода и растворимый кофе или чайные пакетики.

Детские вещи:

сменная одежды и белье;

любимая игрушка;

подгузники;

соска;

смеси или пюре;

посуда;

медикаменты;

салфетки.

Также рекомендации гласят, что размер такого "тревожного чемодана" не должен превышать 50 килограмм, чтобы иметь возможность быстро и относительно комфортно передвигаться. При этом и здесь все зависит от ряда факторов, среди которых способ передвижения и планы касаемо сроков эвакуации.

Напомним, 19 августа сообщалось, что из 14 населенных пунктов Донецкой области принудительно вывезут семьи с детьми. По словам начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина, на территории этих населенных пунктов сейчас находится более 53 тысяч человек, 4 тысячи из них — это дети.

15 августа глава ГВА Сергей Добряк записал обращение к жителям громады, в котором призвал не медлить с эвакуацией, ведь ВС РФ находятся в 10 км от Покровска.