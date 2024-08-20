Эвакуация из прифронтовых городов: какие документы и вещи нужно брать в дорогу
Оккупанты не прекращают штурмовые действия на фронте и с каждым днем терроризируют все больше мирных жителей, которые из-за этого вынуждены покидать свои дома. Эксперты рассказали, что нужно взять с собой в первую очередь.
Террор мирных городов Украины со стороны ВС РФ не прекращается и жители прифронтовых населенных пунктов вынуждены покидать свои дома из-за приближения вражеских войск. На портале "Дія. Безбар’єрність" рассказали, как собрать вещи в эвакуацию.
Миллионы граждан ищут безопасное место как внутри страны, так и за границей. Ход войны крайне сложно предвидеть, поэтому даже сравнительно мирные города страны могут быть под угрозой. В связи с этим важно знать, как быстро собрать вещи на случай, если придется временно покинуть родной дом.
Эвакуация 2024: какие вещи нужны
В условиях войны крайне важно иметь подготовленные вещи на случай вынужденного выезда из дома. Если речь идет про документы, то необходимо взять с собой:
- украинский и заграничный паспорта всех членов семьи;
- идентификационный код;
- свидетельство о браке, при наличии;
- трудовую книжку или пенсионное удостоверение;
- военный билет;
- водительские права;
- вид на жительство, при наличии;
- право собственности или другие важные документы.
Эксперты из Киевской городской государственной администрации, говорится в материале, советуют хранить вместе с документами дополнительно списки контактов, адреса, карту города, карту убежищ, а также телефон врача. Война — крайне непредсказуемая, поэтому все из этого может пригодиться. Вышеперечисленные вещи рекомендуется хранить в специальных водонепроницаемых чехлах.
"Даже если вам кажется, что вы хорошо помните всю эту информацию, не забывайте, что во время чрезвычайно сильного стресса или в результате шока люди порой забывают вполне простые вещи. Поэтому все важные имена, номера и адреса следует иметь при себе. Важно: эксперты советуют заранее сделать копии всех важных документов — паспорта, водительского удостоверения, документов на недвижимость, автомобиль и т.д", — говорится в сообщении.
Также рекомендуется сделать отдельную бумажку среди документов, где будут указаны ФИО, группа крови и аллергены.
Среди других вещей, которые необходимо взять с собой в эвакуацию, эксперты отнесли следующие:
- деньги (карта или наличные);
- ключи (от автомобиля, дома и так далее);
- телефоны, зарядные устройства, павербанки, радиоприемник или рации (при наличии) и батарейки к ним;
- многофункциональный инструмент, который будет в себя включать шило, пилку, отвертку, нож и ножницы.
Следующим пунктом стала аптечка и средства личной гигиены. Эксперты вспомнили про:
- жаропонижающие;
- антигистаминные (противоаллергические);
- кровоостанавливающие;
- антидиарейные препараты;
- пластыри;
- стерильные салфетки и антисептики;
- обезболивающие;
- лекарства от кишечных инфекций;
- спреи для горла и капли для носа или глаз;
- медицинские маски;
- прокладки и тампоны;
- зубные щетки и пасты;
- шампуни и гели для душа или мыло;
- туалетную бумагу;
- презервативы (для защиты спичек от влаги или в качестве жгута для остановки кровотечения).
"Внимание: если вы постоянно принимаете определенный препарат, советуем заранее приобрести и положить в тревожный чемоданчик достаточное количество этих лекарств, чтобы во время эвакуации или дороги не заниматься еще и поисками медикаментов", — говорится в сообщении.
А вот что касается еды и одежды, то эксперты советуют отталкиваться от погодных условий и длительности дороги. Если речь идет о продуктах, то это могут быть какие-то консервы, сухпайки, черный шоколад, энергетические батончики, пастила, печенье, лапша, вода и растворимый кофе или чайные пакетики.
Детские вещи:
- сменная одежды и белье;
- любимая игрушка;
- подгузники;
- соска;
- смеси или пюре;
- посуда;
- медикаменты;
- салфетки.
Также рекомендации гласят, что размер такого "тревожного чемодана" не должен превышать 50 килограмм, чтобы иметь возможность быстро и относительно комфортно передвигаться. При этом и здесь все зависит от ряда факторов, среди которых способ передвижения и планы касаемо сроков эвакуации.
Напомним, 19 августа сообщалось, что из 14 населенных пунктов Донецкой области принудительно вывезут семьи с детьми. По словам начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина, на территории этих населенных пунктов сейчас находится более 53 тысяч человек, 4 тысячи из них — это дети.
15 августа глава ГВА Сергей Добряк записал обращение к жителям громады, в котором призвал не медлить с эвакуацией, ведь ВС РФ находятся в 10 км от Покровска.