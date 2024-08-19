Эвакуация в Донецкой области: из 14 населенных пунктов принудительно вывезут семьи с детьми, детали
По словам начальника Донецкой ОГА Вадима Филашкина, на территории этих населенных пунктов сейчас находится более 53 тысяч человек, 4 тысячи из них — это дети.
В Донецкой области началась принудительная эвакуация семей с детьми из 14 населенных пунктов Покровской громады. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
"Начинаем принудительную эвакуацию семей с детьми из Покровской громады", — говорится в сообщении.
Филашкин пояснил, что решение об эвакуации в принудительный способ детей с их родителями или их законными представителями приняли на заседании областной комиссии по вопросам техногенно экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).
Эвакуация будет происходить из следующих населенных пунктов:
- Покровск;
- Родинское;
- Гнатовка;
- Даченское;
- Желтое;
- Зеленое;
- Лисовка;
- Новопавловка;
- Новоукраинка;
- Пушкино;
- Рог;
- Сухой Яр;
- Троянда
- Чунишино.
Начальник Донецкой ОГА уточнил, что сейчас на территории этих населенных пунктов находится более 53 тысяч человек, в том числе почти 4 тысячи детей.
"За последнее время фронт подошел слишком близко к Покровщине и на это следует реагировать должным образом...Когда наши города оказываются в зоне досягаемости фактически любого вражеского оружия, решение об эвакуации — необходимое и неизбежное", — подчеркнул Филашкин.
Напомним, 19 августа начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк заявил, что у жителей Покровска есть максимум 2 недели на эвакуацию.
15 августа Сергей Добряк записал обращение к жителям громады, в котором призвал не медлить с эвакуацией, ведь ВС РФ находятся в 10 км от Покровска.