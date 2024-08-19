Евакуація на Донеччині: з 14 населених пунктів примусово вивезуть родини з дітьми, деталі

За словами начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, на території цих населених пунктів наразі перебуває понад 53 тисячі людей, 4 тисячі з них — це діти.

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У Донецькій області розпочалась примусова евакуація родин з дітьми з 14 населених пунктів Покровської громади. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Розпочинаємо примусову евакуацію сімей з дітьми з Покровської громади", — йдеться у повідомленні.

Філашкін пояснив, що рішення про евакуацію в примусовий спосіб дітей з їх батьками або їх законними представниками ухвалили на засіданні обласної комісії з питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС).

Евакуація відбуватиметься з наступних населених пунктів:

Покровськ;

Родинське;

Гнатівка;

Даченське;

Жовте;

Зелене;

Лисівка;

Новопавлівка;

Новоукраїнка;

Пушкіне;

Ріг;

Сухий Яр;

Троянда;

Чунишине.

Начальник Донецької ОВА уточнив, що наразі на території цих населених пунктів перебуває понад 53 тисячі людей, у тому числі майже 4 тисячі дітей.

"За останній час фронт підійшов занадто близько до Покровщини і на це слід реагувати належним чином…Коли наші міста опиняються в зоні досяжності фактично будь-якої ворожої зброї, рішення про евакуацію — необхідне і неминуче", — наголосив Філашкін.

Нагадаємо, 19 серпня начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк заявив, що у жителів Покровська є максимум 2 тижні на евакуацію.

15 серпня Сергій Добряк записав звернення до жителів громади, у якому закликав не зволікати з евакуацією, адже ЗС РФ перебувають за 10 км від Покровська.