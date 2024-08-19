Евакуація на Донеччині: з 14 населених пунктів примусово вивезуть родини з дітьми, деталі
За словами начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, на території цих населених пунктів наразі перебуває понад 53 тисячі людей, 4 тисячі з них — це діти.
У Донецькій області розпочалась примусова евакуація родин з дітьми з 14 населених пунктів Покровської громади. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"Розпочинаємо примусову евакуацію сімей з дітьми з Покровської громади", — йдеться у повідомленні.
Філашкін пояснив, що рішення про евакуацію в примусовий спосіб дітей з їх батьками або їх законними представниками ухвалили на засіданні обласної комісії з питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС).
Евакуація відбуватиметься з наступних населених пунктів:
- Покровськ;
- Родинське;
- Гнатівка;
- Даченське;
- Жовте;
- Зелене;
- Лисівка;
- Новопавлівка;
- Новоукраїнка;
- Пушкіне;
- Ріг;
- Сухий Яр;
- Троянда;
- Чунишине.
Начальник Донецької ОВА уточнив, що наразі на території цих населених пунктів перебуває понад 53 тисячі людей, у тому числі майже 4 тисячі дітей.
"За останній час фронт підійшов занадто близько до Покровщини і на це слід реагувати належним чином…Коли наші міста опиняються в зоні досяжності фактично будь-якої ворожої зброї, рішення про евакуацію — необхідне і неминуче", — наголосив Філашкін.
Нагадаємо, 19 серпня начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк заявив, що у жителів Покровська є максимум 2 тижні на евакуацію.
15 серпня Сергій Добряк записав звернення до жителів громади, у якому закликав не зволікати з евакуацією, адже ЗС РФ перебувають за 10 км від Покровська.