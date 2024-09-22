ВС РФ ударили в 70 км от границы: в Конотопе произошел прилет, возможны отключения, — мэр

ВС РФ второй раз в течение 22 сентября ударили по энергетическим объектам в Украине. Вечером враг достал до Конотопа и люди могут оказаться без света и воды, заявил мэр Артем Семенихин.

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Вечером 22 сентября российские авиационные ракеты попали по городу Конотоп в Сумской области. После захода на территорию Украины они прошли Конотоп, затем угрожали Киеву и Чернигову. Городской голова Артем Семенихин подтвердил удар и призвал граждан готовиться к отключениям. О деталях обстрела ВС РФ Семенихин написал в Telegram-канале.

Первое сообщение городского головы о воздушной угрозе появилось в сети около 21:30. Он предупредил, что над регионом, расположенным в 70 км от границы, заметили российские разведывательные беспилотники Zala: допускал возможность обстрела управляемыми авиабомбами (КАБами). В 21:59 чиновник написал о скоростных целях в направлении Конотопа. Через минуты после этого в канале Семенихина опубликовали сообщение о прилете и о том, что гражданам нужно запасать воду и заряжать пауэрбанки из-за возможности отключения электроснабжения.

Обстрелы ВС РФ — Семенихин об ударе по Конотопу 22 сентября Фото: Скриншот

Через несколько минут городской голова Конотопа добавил, раненых и погибших в результате удара РФ нет.

В КГГА предупредили о начале и завершении вечерней тревоги, о работе ПВО или падении обломков не писали. В Черниговской ОГА также не сообщали о возможных прилетах.

Обстрелы ВС РФ — события 22 сентября

Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе ракетного удара по Украине около 21:50 22 сентября. В заметке командования указывали, что ракеты направляются с юго-запада, опасности подвергаются Чернигов и Киев. В канале представителя Сил обороны "Николаевского Ванька" в 22:07 сообщили, что действительно была авиационная ракета, должно быть громко

Отметим, Фокус писал о ночном обстреле ВС РФ. Согласно сообщению воздушного командования, в ночь на 22 сентября россияне запустили по украинцам 80 дронов-камикадзе "Шахед". Средства противовоздушной обороны сбили 71 ракету. Под ударом врага оказалась, среди прочих, Полтавская область. Глава ОВА Филипп Пронин сообщил, что пострадал объект энергетической инфраструктуры, раненых не было. Кроме того, беспилотники долетели до Хмельницкой области: глава ОВА заявил об обезвреживании восьми вражеских аппаратов.

Накануне, 21 сентября, ВС РФ применили ракеты "Искандер" в комплексе с КАБАми и "Шахедами". В результате российского удара в Кривом Роге погибли трое украинцев.

Напоминаем, 22 сентября издание "Радио Свобода" показало последствия попадания дронов ВСУ по 23 арсеналу ГРАУ Минобороны РФ, расположенному рядом с Торопцом в Тверской области. Тем временем в сети опубликовали свежие спутниковые фото места неудачного старта новейшей российской ракеты "Сармат", которая взорвалась на полигоне "Плесецкий".