Рванула сразу после старта: появились новые фото с места взрыва ракеты "Сармат"

OSINT-исследователь Джордж Баррос считает, что при испытании "Сармата" погибли те, кто наблюдал за испытанием.

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Российская ракета "Сармат" после взрыва оставила крупный кратер диаметром в 62 метра, судя по спутниковым снимкам компании Maxar. OSINT-исследователь Джордж Баррос считает, что характер повреждений на стартовой площадке указывает на то, что ракета взорвалась практически сразу после зажигания либо пуска.

Баррос отметил, что на месте стартовой шахты виден большой кратер и обширные повреждения внутри и вокруг стартовой площадки.

Фото до испытания ракеты "Сармат" Фото: MAXAR

Воронка после взрыва ракеты "Сармат" Фото: MAXAR

"Вчера (21 сентября) компания Maxar собрала новые спутниковые снимки высокого разрешения, на которых запечатлены последствия драматической неудачи при запуске российской МБР РС-28 на стартовой площадке космодрома Плесецк", — отметил OSINT-исследователь Джордж Баррос.

Кроме того, в лесу к востоку от стартового комплекса в Архангельской области продолжаются небольшие пожары, а возле разрушенной шахты можно увидеть четыре пожарные машины.

Фото до испытания ракеты "Сармат" Фото: MAXAR

Воронка после взрыва ракеты "Сармат" Фото: MAXAR

Приблизив снимок, Баррос отметил, что здание у кратера полностью разрушено. Он предположил, что если там кто-то наблюдал за испытанием, то они все погибли.

Что такое ракета "Сармат"

"Сармат" — это стратегический ракетный комплекс пятого поколения с тяжелой трехступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. 35-метровая ракета весит 208 тонн, а масса заброски составляет около 10 тонн. Дальность полета ракеты — 16 тыс. км. Сила взрыва "Сармата" – 50 мегатонн.

Ракета "Сармат"

Минобороны РФ в апреле 2024 года сообщило об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. При этом название ракеты указано не было.

В сентябре 2023 года российская государственная корпорация "Роскосмос" заявила, что стратегический ракетный комплекс "Сармат" был "поставлен на боевое дежурство".

Космодром в Плесецке Фото: MAXAR

Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию в 2018 году утверждал, что ракета "Сармат" сможет атаковать цели не только через Северный, но и через Южный полюс, преодолеет систему противоракетной обороны и будет нести ядерные припасы большой мощности, в том числе гиперзвуковые.

Напомним, ранее Фокус писал, что очередное неудачное испытание ракеты "Сармат" было пятым по счету.