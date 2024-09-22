Полный провал: что осталось от российского полигона после запуска ракеты "Сармат" (фото)

Россия в пятый раз провела испытание "Сармата", завершившееся неудачей. Пока что только один пуск, осуществленный в апреле 2022-го, увенчался успехом.

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Испытание тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат", проведенное на ракетном полигоне вблизи Плесецкого космодрома в России, завершилось неудачей, а на месте пуска образовалась огромная воронка. Об этом в своем Х сообщил пользователь MeNMyRC, ссылаясь на информацию OSINT-аналитика MT_Anderson.

На спутниковых снимках от Planet Labs видно очень большой кратер, вокруг которого выжжено все.

На месте запуска ракеты видна глубокая воронка Фото: @MT_Anderson

"Как совершенно очевидно, испытание РС-28 "Сармат" было полным провалом. Ракета взорвалась в шахте, оставив огромный кратер и разрушив испытательный полигон. "Сармат" — это ракета на жидком топливе, поэтому эта авария могла произойти отдельно от фактического запуска… С учетом того, что эти события теперь являются официальными, это как минимум 4-я неудачная попытка испытания "боевой" тяжелой МБР "Сармат", – говорится в публикации.

Автор обращает внимание на четыре пожарных машины для тушения лесного пожара на снимках, а также отмечает, что это как минимум четвертая неудачная попытка запуска "Сармата".

Что стало причиной неудачи, неизвестно. Как пишет "Милитарный", поскольку у ракеты двигатель на жидком топливе, мог случиться инцидент с его детонацией, о чем может свидетельствовать кратер. Не исключена также вероятность падения ракеты во время запуска. Все это привело к таким разрушениям пусковой площадки и пожару в лесу.

После неудачного запуска ракеты вокруг полигона разгорелся пожар Фото: @MeNMyRC1

Буквально за несколько дней до инцидента спикер Госдумы Владислав Володин снова пригрозил Западу баллистическим ударом, если тот даст Украине разрешение поражать цели в глубине РФ. Он заявил, что "Сармат" долетит до Страсбурга за 3 минут 20 секунд.

Всего на сегодня зафиксировано пять пусков ракеты, успешным из которых был только один, осуществленный 20 апреля 2022 года. Минобороны РФ утверждало, что "Сармат" способен "поражать цели в любой точке мира и уклоняться от любых существующих и будущих систем противоракетной обороны".

"Это уникальное оружие заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране", – цитировало изданиеThe Wall Street Journal заявление Путина по российскому телевидению после успешного запуска. Он добавил, что в изготовлении "Сармата" использовались только российские комплектующие, подразумевая, что западные санкции против предприятий ВПК России не помешают произвести комплекс.

"Сармат" — это стратегический ракетный комплекс пятого поколения с тяжелой трехступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. 35-метровая ракета весит 208 тонн, а масса заброски составляет около 10 тонн. Дальность полета ракеты — 16 тыс. км. Как утверждают в МО РФ, ракета способна доставить 15 ядерных боеголовок в любую точку мира через Северный или Южный полюс. Сила взрыва "Сармата" – 50 мегатонн.

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