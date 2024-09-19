"Сармат" долетит до Страсбурга за 3 минуты: в Госдуме РФ пригрозили Европе баллистическим ударом

Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что призыв Европарламента снять ограничения на удары Украины вглубь РФ "ведет к мировой войне с использованием ядерного оружия".

Related video

В России намекнули о возможности ракетного удара по Страсбургу, если Украине разрешат применять западное оружие для ударов по территории РФ. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя резолюцию Европарламента, который призвал снять ограничения для Киева.

"Если подобное случится, Россия даст жесткий ответ с использованием более мощного оружия. Ни у кого не должно быть иллюзий на этот счет. Государственная Дума настаивает на этом", — написал он в Telegram.

Володин обратился к депутатам Европарламента, спрашивая, советовались ли они со своими избирателями перед принятием решения и готовы ли европейцы к тому, что война может прийти в их дома.

"То, к чему призывает Европарламент, ведет к мировой войне с использованием ядерного оружия", — подчеркнул российский политик.

Спикер Госдумы РФ напомнил об уроках Второй мировой войны, подчеркивая, что в борьбе против фашизма погибли 27 миллионов советских граждан и что именно Советский Союз освободил всю Европу. Он добавил: "Единственное, что должен сделать после такого заявления Европарламент, — самораспуститься".

Кроме того, Володин отметил, что подлетное время ракеты "Сармат" до Страсбурга составляет 3 минуты 20 секунд.

Что известно о ракете "Сармат"

"Сармат" — это стратегический ракетный комплекс пятого поколения с тяжелой трехступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.

Длина ракеты — 35 м, стартовая масса — 208 тонн, масса заброски — около 10 тонн. Дальность полета ракеты — 16 тыс. км. Россияне утверждают, что ракета может доставить ядерные боеголовки в любую точку мира через Северный или Южный полюс. А также является самой мощной ракетой с самой большой в мире дальностью поражения целей, которая использует различные траектории полета.

Считается, что ракета имеет ряд технологических новинок, позволяющих ей избежать систем противовоздушной обороны.

Напомним, 21 февраля 2023 года CNN сообщило, что Россия якобы провела очередные испытания "Сармата" одновременно с визитом Джо Байдена в Киев. Однако пуск ракеты оказался неудачным.

29 февраля 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия готова продемонстрировать ракеты "Сармат" на боевом дежурстве.