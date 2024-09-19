"Сармат" долетить до Страсбурга за 3 хвилини: у Держдумі РФ пригрозили Європі балістичним ударом

Спікер російської Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що заклик Європарламенту зняти обмеження на удари України вглиб РФ "веде до світової війни з використанням ядерної зброї".

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У Росії натякнули про можливість ракетного удару по Страсбургу, якщо Україні дозволять застосовувати західну зброю для ударів по території РФ. Про це заявив спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін, коментуючи резолюцію Європарламенту, який закликав зняти обмеження для Києва.

"Якщо подібне трапиться. Росія дасть жорстку відповідь з використанням більш потужної зброї. Ні в кого не повинно бути ілюзій щодо цього. Державна Дума наполягає на цьому", — написав він у Telegram.

Володін звернувся до депутатів Європарламенту, запитуючи, чи радилися вони зі своїми виборцями перед ухваленням рішення і чи готові європейці до того, що війна може прийти до їхніх домівок.

"Те, до чого закликає Європарламент, веде до світової війни з використанням ядерної зброї", — наголосив російський політик.

Спікер Держдуми РФ нагадав про уроки Другої світової війни, наголошуючи, що у боротьбі проти фашизму загинуло 27 мільйонів радянських громадян, і що саме Радянський Союз звільнив всю Європу. Він додав: "Єдине, що має зробити після такої заяви Європарламент, — саморозпуститися".

Крім того, Володін зазначив, що підльотний час ракети "Сармат" до Страсбурга складає 3 хвилини 20 секунд.

Що відомо про ракету "Сармат"

"Сармат" – це стратегічний ракетний комплекс п’ятого покоління з важкою трьохступінчатою рідинною міжконтинентальною балістичною ракетою.

Довжина ракети — 35 м, стартова маса — 208 тонн, маса закидання — близько 10 тонн. Дальність польоту ракети – 16 тис. км. Росіяни стверджують, що ракета може доправити ядерні боєголовки до будь-якої точки світу через Північний або Південний полюс. А також є найпотужнішою ракетою з найбільшою у світі дальністю ураження цілей, яка використовує різні траєкторії польоту.

Вважається, що ракета має низку технологічних новинок, що дають їй змогу уникнути систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, 21 лютого 2023 року CNN повідомило, що Росія нібито провела чергові випробування "Сармата" одночасно з візитом Джо Байдена до Києва. Однак пуск ракети виявився невдалим.

29 лютого 2024 року президент РФ Володимир Путін заявив, що російська армія готова продемонструвати ракети "Сармат" на бойовому чергуванні.