Поки Байден був у Києві: РФ запустила балістичну ракету, але невдало, — ЗМІ

За словами журналістів, Росія проводила випробування ядерної ракети "Сармат", яка може нести кілька ядерних зарядів. Сполучені Штати були попереджені.

Related video

Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети, яке, мабуть, не вдалося, доки президент Джо Байден перебував в Україні. Про це пише видання CNN із посиланням на свої джерела із США.

Так, один із неназваних чиновників заявив журналістам, що Росія заздалегідь повідомила Сполучені Штати про запуск, скориставшись лініями деконфліктного зв'язку. Інший чиновник сказав, що випробування не становили небезпеки для Сполучених Штатів, а тому Вашингтон не розглядав їх як ескалацію.

У матеріалі сказано, що випробування важкої ракети "Сармат", яка прозвана на Заході Satan II і здатна доставляти кілька ядерних боєголовок, провалилося. Так, якби все пройшло успішно, президент РФ Володимир Путін підкреслив би важливість результатів у своєму зверненні. Однак Путін не говорив про це.

Журналісти припустили, що на початку цього тижня США та Росія спілкувалися кількома різними каналами з метою усунення конфліктів — офіційні особи США також повідомили росіян, за кілька годин до візиту Байдена до Києва, про те, що американський президент здійснить поїздку до Києва.

Ракетний комплекс "Сармат"

Стратегічний ракетний комплекс шахтного базування, створений РФ. Призначений для заміни радянських ракет Р-36М2 Воєвода. 20 квітня 2022 року Міноборони РФ оголосило про перший успішний пуск ракети з космодрому Плесецьк.

Також ЗМІ раніше повідомляли, що після візиту Байдена до Києва у Путіна знову проблеми зі здоров'ям. За даними журналістів, минулими вихідними Путін проходив чергове обстеження, але терапія не дала очікуваних результатів. Новий курс лікування розпочнеться з 5 березня.

Крім того, Фокус писав, що Байден у Польщі заявив, що президент РФ може закінчити повномасштабну війну "одним словом", припинивши військову агресію. За словами американського лідера, під час своєї поїздки до України він переконався, що Київ є сильним як ніколи.