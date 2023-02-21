"Жага Путіна до влади зазнає невдачі": Байден у Польщі розповів про підтримку України (відео)

Байден у Польщі заявив, що президент РФ може закінчити повномасштабну війну "одним словом", припинивши військову агресію. За словами американського лідера, під час своєї поїздки в Україну він переконався, що Київ є сильним як ніколи.

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Президент США Джо Байден заявив, що рік повномасштабної війни проти України показав, що цивілізований світ і країни Заходу повною мірою відреагували на військову агресію Російської Федерації. Байден у Польщі виступив у вівторок, 21 лютого.

Зокрема, американський лідер розповів про свій офіційний візит у столицю України.

"Київ стоїть. Він сильний як ніколи. Київ сповнений гордості. Найголовніше, Київ вільний", — наголосив глава Білого дому.

Байден у Польщі: що сказав президент США

Через російське вторгнення випробувань зазнав весь світ . Американський лідер уточнив, що військова агресія РФ була спрямована не лише проти України. Вона поставила під загрозу демократію у всьому світі.

. Американський лідер уточнив, що військова агресія РФ була спрямована не лише проти України. Вона поставила під загрозу демократію у всьому світі. Весь світ відреагував на російське вторгнення . "Сьогодні ми стоїмо перед простими, але дуже глибокими питаннями: чи будемо ми реагувати чи відвернемося? Чи збережемо ми силу чи проявимо слабкість? Чи зможуть усі наші союзники зберегти єдність чи будуть роз'єднані? І тепер, через рік, ми знаємо відповідь: ми дійсно відреагували, ми зберегли наш союз. Світ не відвернувся", — сказав Байден у Польщі.

. "Сьогодні ми стоїмо перед простими, але дуже глибокими питаннями: чи будемо ми реагувати чи відвернемося? Чи збережемо ми силу чи проявимо слабкість? Чи зможуть усі наші союзники зберегти єдність чи будуть роз'єднані? І тепер, через рік, ми знаємо відповідь: ми дійсно відреагували, ми зберегли наш союз. Світ не відвернувся", — сказав Байден у Польщі. " Коли Путін на своїх танках вторгнувся в Україну, він думав, що ми здамося. Він помилився ", — підкреслив глава Білого дому. Байден у Польщі зазначив, що президент РФ сподівався використати енергетичні ресурси своєї країни як зброю, але в нього нічого не вийшло. Зараз Путін більше не сумнівається у силі західної коаліції.

", — підкреслив глава Білого дому. Байден у Польщі зазначив, що президент РФ сподівався використати енергетичні ресурси своєї країни як зброю, але в нього нічого не вийшло. Зараз Путін більше не сумнівається у силі західної коаліції. Захід не відмовиться від підтримки України .

. Жага Путіна до влади зазнає невдачі, зазначив Байден у Польщі.

зазначив Байден у Польщі. США та Захід не прагнуть контролювати Росію чи знищити її. Захід не має наміру нападати на російський народ.

Ті росіяни, хто хоче жити у мирі, не є ворогами . Війна — це вибір і рішення Путіна.

. Війна — це вибір і рішення Путіна. Російський президент може закінчити війну одним словом, зупинивши військову агресію проти України.

США готують нові додаткові санкції щодо Російської Федерації . Їх оголосять вже цього тижня "Закличемо до відповіді всіх, хто відповідальний за цю війну", — сказав Байден у Польщі.

. Їх оголосять вже цього тижня "Закличемо до відповіді всіх, хто відповідальний за цю війну", — сказав Байден у Польщі. "Ми реально дивимося на речі, але захист демократії — тут справа не в одному дні або в одному році, це складний процес".

Нагадаємо, президент США під час незапланованого візиту в Київ заявив про відправлення боєприпасів для далекобійних РСЗВ HIMARS і гаубиць, а також ПТРК Javelin. Російській політичній еліті та ВПК приготували на тижні черговий раунд санкцій.

У Росії через візит президента США в Київ і зустріч з його українським колегою Володимиром Зеленським викликали "на килим" у Міністерство закордонних справ посла США.