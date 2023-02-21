У Росії помстилися Байдену за візит до Києва: викликали посла "на килим"

Посла США у РФ викликали в МЗС Росії й висловили протест проти приїзду Байдена до України.

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У Росії через візит президента США Джо Байдена до Києва і зустріч із його українським колегою Володимир Зеленським викликали "на килим" в Міністерство закордонних справ посла США. Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Американського посла викликали в МЗС Росії, їй висловлено протест у зв'язку з розширенням залучення США до бойових дій на боці Києва. Вашингтон має вжити заходів, які передбачають виведення військових і техніки, а також припинення ворожої антиросійської активності, зазначили у МЗС", — йдеться в повідомленні.

Крім цього повідомляється, що послу США нагадали про вибухи на "Північних потоках" і стали вимагати пояснення.

Нагадаємо, 21 лютого представниця Державного департаменту США Андреа Каплан в інтерв'ю ВВС 21 лютого заявила, що Джо Байден не зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним допоки не завершиться війна в Україні. Водночас у США поки що не готові провести зустріч не лише з Путіним, а й з іншими представниками Росії.

За інформацією ЗМІ, переговори з РФ про візит американського президента в Україну велися, щоб уникнути конфлікту між ядерними державами, але тривога в Києві в момент перебування там Байдена все ж таки прозвучала.