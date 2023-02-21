У Держдепартаменті США назвали умову, за якої Байден може зустрітися з Путіним

У відомстві вважають, що зараз дуже складно вести переговори із президентом РФ. При цьому глава Білого дому готовий провести зустріч із будь-якими світовими лідерами, якщо це матиме інтерес для Сполучених Штатів.

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Президент США Джо Байден не зустрічатиметься з російським колегою Володимиром Путіним, поки війну в Україні не буде закінчено. Про це заявила представник Державного департаменту США Андреа Каплан в інтерв'ю ВВС, опублікованому 21 лютого.

"Звичайно, для цього ми маємо побачити закінчення агресії проти України. Дуже складно вести дипломатичні переговори на цьому рівні, коли війна в Україні триває", — розповіла Каплан журналісту ВВС.

При цьому в Держдепі наголошують, що президент Байден говорив, що готовий зустрітися з будь-яким лідером, але це має бути на користь США. Це має бути повноцінна дипломатична розмова, заявила Каплан, додавши, що у Білому домі зараз немає планів щодо зустрічі з президентом РФ Путіним.

Водночас у США поки що не готові провести зустріч не лише з Путіним, а й з іншими представниками Росії.

"Поки що Росія веде війну в Україні. Коли ми бачимо таку агресію, коли ми бачимо, що Росія поки не готова до дипломатії, це просто безглуздо", — додала Каплан.

Варто зазначити, що у Держдепі США вважають, що те, як Україна закінчить війну, буде рішенням Києва, на яке США не можуть вплинути.

Нагадаємо, 20 лютого президент Сполучених Штатів Джо Байден прибув до Києва у рамках незапланованого візиту та зустрівся з Володимиром Зеленським.

Також повідомлялося, що президент США під час незапланованого візиту до Києва заявив про відправку Україні боєприпасів для далекобійних РСЗВ HIMARS та гаубиць, а також ПТРК Javelin.

Того ж дня, увечері 20 лютого, стало відомо, що Джо Байден вирушив до Польщі, де 21 лютого планує зустрітися із президентом Польщі Анджеєм Дудою.