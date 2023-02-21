В Госдепе США назвали условие, при котором Байден может встретиться с Путиным

В ведомстве считают, что сейчас очень сложно вести переговоры с президентом РФ. При этом глава Белого дома готов провести встречу с любыми мировыми лидерами, если это будет представлять интерес для Соединенных Штатов.

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Президент США Джо Байден не станет встречаться с российским коллегой Владимиром Путиным, пока война в Украине не будет закончена. Об этом заявила представитель Государственного департамента США Андреа Каплан в интервью BBC, опубликованном 21 февраля.

"Конечно, для этого мы должны увидеть окончание агрессии против Украины. Очень сложно вести дипломатические переговоры на этом уровне, когда война в Украине продолжается", — рассказала Каплан журналисту BBC.

При этом в Госдепе подчеркивают, что президент Байден говорил, что готов встретиться с любым лидером, но это должно быть в интересах США. Это должен быть полноценный дипломатический разговор, заявила Каплан, добавив, что в Белом доме сейчас нет планов по встрече с президентом РФ Путиным.

Вместе с тем, в США пока не готовы провести встречу не только с Путиным, но и с другими представителями России.

"Пока Россия ведет войну в Украине. Когда мы видим такую агрессию, когда мы видим, что Россия пока не готова к дипломатии, это просто бессмысленно", — добавила Каплан.

Стоит отметить, что в Госдепе США считают, что то, как Украина закончит войну — будет решением Киева, на которое США не могут повлиять.

Напомним, 20 февраля президент Соединенных Штатов Джо Байден прибыл в Киев в рамках незапланированного визита и встретился с Владимиром Зеленским.

Также сообщалось, что президент США во время незапланированного визита в Киев заявил об отправке Украине боеприпасов для дальнобойных РСЗО HIMARS и гаубиц, а также ПТРК Javelin.

В тот же день, вечером 20 февраля, стало известно, что Джо Байден отправился в Польшу, где 21 февраля планирует встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой.