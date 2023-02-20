Военная помощь на 500 млн долларов и новые санкции: что Байден обещал Зеленскому в Киеве (фото)

Президент США во время незапланированного визита в Киев заявил об отправке боеприпасов для дальнобойных РСЗО HIMARS и гаубиц, а также ПТРК Javelin. Российской политической элите и ВПК приготовили на неделе очередной раунд санкций.

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского лидера Джо Байдена за визит в Киев 20 февраля. Об этом глава государства написал в Telegram.

"Джозеф Байден, добро пожаловать в Киев! Ваш визит – это очень важное проявление поддержки для всех украинцев", — отметил президент Украины.

Белый дом подтвердил визит Байдена в Киев и опубликовал заявление с обещанием отправить новую партию вооружения для ВСУ — боеприпасы к артиллерии, противотанковые системы и радары наблюдения за воздушным пространством для защиты от атак российской авиации.

"Сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить непоколебимую и неизменную приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины. Когда Путин начал вторжение почти год назад, он думал, что Украина слаба, а Запад разделен. Он думал, что сможет переиграть нас, но он ошибался", — заявили в Белом доме.

Байден на этой неделе хочет объявить о дополнительных санкциях против российской политической элиты и компаний, связанных с военной машиной Москвы.

"За последний год Соединенные Штаты создали коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, чтобы помочь защитить Украину с помощью беспрецедентной военной, экономической и гуманитарной поддержки, и эта поддержка будет продолжаться", — отмечается в тексте.

Это же заявление Байден продублировал у себя в Twitter.

Визит Байдена в Киев — какую военную помощь готовят Штаты?

В Киеве на брифинге Байден уточнил, что Украина получит от США пакет военной помощи на 500 млн долларов — боеприпасы для дальнобойных РСЗО HIMARS и гаубиц, а также ПТРК Javelin.

Американский президент, по данным СМИ, перечислил обязательства по поставкам вооружений в Украину: более 700 танков, тысячи бронированных машин, 1 тыс. артиллерийских систем, более 2 млн артснарядов и прочее.

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"Это самая большая наземная война в Европе за три четверти века. И вы в ней преуспели, вопреки всем ожиданиям. Я уверен, что вы и дальше будете побеждать", — заявил президент США.

В Офисе президента Украины (ОП) добавили, что Зеленский встретил Байдена на крыльце Мариинского дворца в центре столицы. Зеленский подчеркнул, что будет говорить с Байденом о ситуации на фронте, а также об украинцах, которые переживают очень тяжелые времена.

"Что мы должны сделать, чтобы остановить войну, чтобы иметь успех в этой войне, сделать Украину еще сильнее, и как победить в этом году", – сказал Зеленский.

Президент США отметил, что рад посетить Киев.

"Я думаю, было бы критически важно не оставить никаких сомнений в том, что США поддерживают Украину в ее войне против жестокой агрессии", – подчеркнул Байден.

Напомним, что глава ОП Андрей Ермак заявил о стратегическом характере визита Байдена, во время которого удастся решить немало вопросов и ускорить "подвисшие".

Фокус ранее показал фото и видео визита Джо Байдена в Киев. В центре города на Софийской площади его сопровождали украинские чиновники.