Візит Байдена до Києва був таємно узгоджений із Кремлем, — Associated Press

За інформацією журналістів, переговори з російською стороною про візит американського президента в Україну велися, щоб уникнути конфлікту між ядерними державами, але тривога в столиці все ж таки прозвучала.

Related video

Візит президента США Джо Байдена до української столиці міг бути таємно узгоджений із російською стороною. Переговори велися для того, щоб уникнути ексцесів та непоправних наслідків. Про це повідомляє видання Associated Press.

Журналісти видання зазначають, що відбулися домовленості з російською стороною щодо цього напередодні візиту американського президента до Києва, і назвали цей процес "комунікацією для забезпечення деконфліктності". Щоб уникнути прямого конфлікту між двома ядерними державами.

При цьому практично відразу після офіційного оголошення, що Джо Байден прибув до Києва, у столиці пролунав сигнал повітряної тривоги. Пов'язаний він був із активністю бойової авіації на території Білорусі, де зараз проходять спільні з росіянами навчання. Обійшлося без інцидентів та прильотів.

Під час свого візиту Джо Байден вкотре наголосив на підтримці США українському народу, і оголосив про новий пакет допомоги. До нього увійдуть боєприпаси до артилерії, протитанкові системи та радари спостереження за повітряним простором для захисту від атак російської авіації. Також буде запроваджено нові міжнародні санкції проти російської політичної еліти та ВПК.

Нагадаємо, що Джо Байден став третім президентом США, який прибув до України з офіційним візитом. Востаннє Україну відвідував 43-й президент США Джордж Буш-молодший у 2008 році, а Барак Обама та Дональд Трамп так і не зробили цього.

Володимир Зеленський уже оголосив про результати переговорів із президентом США — незабаром вони позначаться на полі бою з російською армією. Байден попередив українців про важкі дні та можливо роки в майбутньому.