Визит Байдена в Киев был тайно согласован с Кремлем, — Associated Press

По информации журналистов, переговоры с российской стороной о визите американского президента в Украину велись во избежание конфликта между ядерными государствами, но тревога в столице все же прозвучала.

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Визит президента США Джо Байдена в украинскую столицу мог быть тайно согласован с российской стороной. Переговоры велись для того, чтобы избежать эксцессов и непоправимых последствий. Об этом сообщает издание Associated Press.

Журналисты издания отмечают, что произошли договоренности с российской стороной по этому поводу накануне визита американского президента в Киев, и назвали этот процесс "коммуникацией для обеспечения деконфликтности". Для избежания прямого конфликта между двумя ядерными государствами.

При этом, практически сразу после официального объявления, что Джо Байден прибыл в Киев, в столице прозвучал сигнал воздушной тревоги. Связан он был с активностью боевой авиации на территории Беларуси, где сейчас проходят совместные с россиянами учения. Обошлось без инцидентов и прилетов.

В ходе своего визита Джо Байден в очередной раз подчеркнул поддержку США украинскому народу, и объявил о новом пакете помощи. В него войдут боеприпасы к артиллерии, противотанковые системы и радары наблюдения за воздушным пространством для защиты от атак российской авиации. Также будут введены новые международные санкции против российской политической элиты и ВПК.

Напомним, что Джо Байден стал третьим по счету президентом США, который прибыл в Украину с официальным визитом. Последний раз Украину посещал 43-й президент США Джордж Буш-младший в 2008 году, а Барак Обама и Дональд Трамп так и не сделали этого.

Владимир Зеленский уже объявил о результатах переговоров с президентом США — вскоре они отразятся на поле боя с росcийской армией. Байден предупредил украинцев о тяжелых днях и возможно годах в будущем.