"Буде мати відображення на полі бою": Зеленський про зустріч із Байденом у Києві

Президент зазначив, що 2023 рік стане роком перемоги для України завдяки допомозі від союзників, а Росії не вдасться здійснити плани зі знищення нашої країни.

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Володимир Зеленський після зустрічі з президентом США Джо Байденом заявив, що результати цих переговорів незабаром позначаться на полі бою. Про це він розповів у процесі пресконференції із журналістами.

Глава держави вважає, що візит світового лідера до української столиці, тоді як триває повномасштабна війна, є великим символом підтримки, який матиме свої плоди.

"Результат сьогоднішньої зустрічі з Байденом буде мати відображення на полі бою. Це була розмова, яка справді наближає нашу спільну перемогу у війні. Ми можемо й повинні зробити так, щоб цей рік став роком перемоги. Я хочу наголосити, що ця не спровокована та злочинна російська війна проти України, усієї Європи та демократичного світу має закінчитися очищенням усієї української землі від окупації РФ, та твердими гарантіями довгострокової безпеки", — каже Володимир Зеленський.

У той же час Джо Байден на пресконференції зазначив, що попереду на всіх чекають важкі дні, тижні, а можливо й роки. Метою Володимира Путіна є повна ліквідація України з карти.

"Але він уже програє, а Захід підтримуватиме Україну, скільки буде потрібно", — говорить американський глава держави.

20 лютого під час візиту до Києва Джо Байден пообіцяв Україні військову допомогу на 500 мільйонів доларів. Також російській політичній еліті та ВПК приготували на тижні черговий раунд санкцій.

Також 20 лютого глава ОП Андрій Єрмак заявив про стратегічний характер візиту Байдена, під час якого вдасться вирішити чимало питань і прискорити "підвислі" питання.