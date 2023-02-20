"Стратегічний візит": у Зеленського розкрили подробиці приїзду Джо Байдена в Київ (фото)

За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, прибуття американського лідера в Україну допоможе прискорити "підвислі" питання.

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Візит президента США Джо Байдена в Київ має стратегічний характер. Про це у понеділок, 20 лютого, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі.

"Україна сьогодні — це серце демократії, яке веде боротьбу за свободу. Хочу подякувати раднику Джо Байдена з нацбезпеки Джейку Саллівану, з яким ми працювали, зокрема і над питанням візиту. Дуже радий конструктивній співпраці з Джейком, яка завжди дає потужний результат", — написав Єрмак.

За словами голови ОП, візит президента США в Україну допоможе вирішити чимало питань і прискорити "підвислі".

"Наша спільна мета — перемога України над росією і тріумф українських воїнів та західної зброї" — резюмував Єрмак.

Джо Байден у Києві

У Києві Джо Байден зробив перші заяви після прибуття в Україну:

Україна отримає новий пакет військової допомоги на $500 млн, який буде оголошено у вівторок;

Джо Байден знаходиться в Києві, так він має намір підтвердити свою прихильність до суверенітету України.

Нагадаємо, 20 лютого стало відомо про те, що президент Сполучених Штатів Джо Байден здійснив незапланований візит в Україну. Фото та відео американського лідера у супроводі українських чиновників на Софійській площі у столиці миттєво поширили у соцмережах.