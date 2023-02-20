"Стратегічний візит": у Зеленського розкрили подробиці приїзду Джо Байдена в Київ (фото)
За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, прибуття американського лідера в Україну допоможе прискорити "підвислі" питання.
Візит президента США Джо Байдена в Київ має стратегічний характер. Про це у понеділок, 20 лютого, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі.
"Україна сьогодні — це серце демократії, яке веде боротьбу за свободу. Хочу подякувати раднику Джо Байдена з нацбезпеки Джейку Саллівану, з яким ми працювали, зокрема і над питанням візиту. Дуже радий конструктивній співпраці з Джейком, яка завжди дає потужний результат", — написав Єрмак.
За словами голови ОП, візит президента США в Україну допоможе вирішити чимало питань і прискорити "підвислі".
"Наша спільна мета — перемога України над росією і тріумф українських воїнів та західної зброї" — резюмував Єрмак.
Джо Байден у Києві
У Києві Джо Байден зробив перші заяви після прибуття в Україну:
- Україна отримає новий пакет військової допомоги на $500 млн, який буде оголошено у вівторок;
- Джо Байден знаходиться в Києві, так він має намір підтвердити свою прихильність до суверенітету України.
Нагадаємо, 20 лютого стало відомо про те, що президент Сполучених Штатів Джо Байден здійснив незапланований візит в Україну. Фото та відео американського лідера у супроводі українських чиновників на Софійській площі у столиці миттєво поширили у соцмережах.