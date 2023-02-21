В России отомстили Байдену за визит в Киев: вызвали посла "на ковер"

Посла США в РФ вызвали в МИД России и выразили протест против приезда Байдена в Украину.

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В России из-за визита президента США Джо Байдена в Киев и встречи с его украинским коллегой Владимиром Зеленским вызвали "на ковер" в Министерство иностранных дел посла США. Об этом сообщают российские СМИ.

"Американский посол был вызван в МИД России, ей выражен протест в связи с расширением привлечения США к боевым действиям на стороне Киева. Вашингтон должен принять меры, предусматривающие вывод военных и техники, а также прекращение враждебной антироссийской активности, отметили в МИД", – говорится в сообщении.

Кроме этого сообщается, что послу США напомнили о взрывах на "Северных потоках" и потребовали объяснения.

Напомним, 21 февраля представитель Государственного департамента США Андреа Каплан в интервью BBC 21 февраля заявила, что Джо Байден не встретится с президентом РФ Владимиром Путиным пока не завершится война в Украине. В то же время, в США пока не готовы провести встречу не только с Путиным, но и с другими представителями России.

По информации СМИ, переговоры с РФ о визите американского президента в Украину велись во избежание конфликта между ядерными государствами, но тревога в Киеве в момент пребывания там Байдена все же прозвучала.