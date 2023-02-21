"Жажда Путина к власти потерпит неудачу": Байден в Польше рассказал о поддержке Украины (видео)

Байден в Польше заявил, что президент РФ может закончить полномасштабную войну "одним словом", прекратив военную агрессию. По словам американского лидера, во время своей поездки в Украину он убедился, что Киев силен как никогда.

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Президент США Джо Байден заявил, что год полномасштабной войны против Украины показал, что цивилизованный мир и страны Запада в полной мере отреагировали на военную агрессию Российской Федерации. Байден в Польше выступил во вторник, 21 февраля.

В частности, американский лидер рассказал о своем официальном визите в столицу Украины.

"Киев стоит. Он силен как никогда. Киев наполнен гордостью. Самое главное, Киев свободен", — подчеркнул глава Белого дома.

Байден в Польше: что сказал президент США

Из-за российского вторжения испытаниям подвергся весь мир . Американский лидер уточнил, что военная агрессия РФ была направлена не только против Украины. Она поставила под угрозу демократию во всем мире.

. Американский лидер уточнил, что военная агрессия РФ была направлена не только против Украины. Она поставила под угрозу демократию во всем мире. Весь мир отреагировал на российское вторжение . "Сегодня мы стоим перед простыми, но очень глубокими вопросами: будем ли мы реагировать или отвернемся? Сохраним ли мы силу или проявим слабость? Смогут ли все наши союзники сохранить единство или будет разъединены? И теперь, через год, мы знаем ответ: мы действительно отреагировали, мы сохранили наш союз. Мир не отвернулся", — сказал Байден в Польше.

. "Сегодня мы стоим перед простыми, но очень глубокими вопросами: будем ли мы реагировать или отвернемся? Сохраним ли мы силу или проявим слабость? Смогут ли все наши союзники сохранить единство или будет разъединены? И теперь, через год, мы знаем ответ: мы действительно отреагировали, мы сохранили наш союз. Мир не отвернулся", — сказал Байден в Польше. " Когда Путин на своих танка вторгся в Украину, он думал, что мы сдадимся. Он ошибся ", — подчеркнул глава Белого дома. Байден в Польше отметил, что президент РФ надеялся использовать энергетические ресурсы своей страны как оружие, но у него ничего не получилось. Сейчас Путин больше не сомневается в силе западной коалиции.

", — подчеркнул глава Белого дома. Байден в Польше отметил, что президент РФ надеялся использовать энергетические ресурсы своей страны как оружие, но у него ничего не получилось. Сейчас Путин больше не сомневается в силе западной коалиции. Запад не откажется от поддержки Украины .

. Жажда Путина к власти потерпит неудачу, отметил Байден в Польше.

отметил Байден в Польше. США и Запад не стремятся контролировать Россию или уничтожить ее. Запад не собирается нападать на российский народ.

Те россияне, кто хочет жить в мире, не являются врагами . Война — это выбор и решение Путина.

. Война — это выбор и решение Путина. Российский президент может закончить войну одним словом, остановив военную агрессию против Украины.

США готовят новые дополнительные санкции в отношении Российской Федерации . Их объявят уже на этой неделе "Призовем к ответу всех, кто ответственен за эту войну", — сказал Байден в Польше.

. Их объявят уже на этой неделе "Призовем к ответу всех, кто ответственен за эту войну", — сказал Байден в Польше. "Мы реально смотрим на вещи, но защита демократии — тут дело не в одном дне или в одном годе, это сложный процесс".

Напомним, президент США во время незапланированного визита в Киев заявил об отправке боеприпасов для дальнобойных РСЗО HIMARS и гаубиц, а также ПТРК Javelin. Российской политической элите и ВПК приготовили на неделе очередной раунд санкций.

В России из-за визита президента США в Киев и встречи с его украинским коллегой Владимиром Зеленским вызвали "на ковер" в Министерство иностранных дел посла США.