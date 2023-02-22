Пока Байден был в Киеве: РФ запустила баллистическую ракету, но неудачно, — СМИ

По словам журналистов, Россия проводила испытания ядерной ракеты "Сармат", которая может нести несколько ядерных зарядов. Соединенные Штаты были предупреждены.

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Россия провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты, которое, по-видимому, не удалось, пока президент Джо Байден находился в Украине. Об этом пишет издание CNN со ссылкой на свои источники из США.

Так, один из неназванных чиновников заявил журналистам, что Россия заранее уведомила Соединенные Штаты о запуске, воспользовавшись линиями деконфликтной связи. Другой чиновник сказал, что что испытания не представляли опасности для Соединенных Штатов, а потому Вашингтон не рассматривал их как эскалацию.

В материале сказано, что испытание тяжелой ракеты "Сармат", прозванной на Западе Satan II и способной доставлять несколько ядерных боеголовок, провалилось. Так, если бы все прошло успешно, что президент РФ Владимир Путин подчеркнул бы важность результатов в своем обращении. Однако Путин не говорил об этом.

Журналисты предположили, что в начале этой недели США и Россия общались по нескольким различным каналам в целях устранения конфликтов — официальные лица США также уведомили россиян, за несколько часов до визита Байдена в Киев, о том, что американский президент совершит поездку в Киев.

Ракетный комплекс "Сармат"

Стратегический ракетный комплекс шахтного базирования, созданный РФ. Предназначен для замены советских ракет Р-36М2 "Воевода". 20 апреля 2022 года Минобороны РФ объявило о первом успешном пуске ракеты с космодрома Плесецк.

Также СМИ ранее сообщали, что после визита Байдена в Киев у Путина вновь проблемы со здоровьем. По данным журналистов, в минувшие выходные Путин проходил очередное обследование, но терапия не дала ожидаемых результатов. Новый курс лечения начнется с 5 марта.

Кроме того, Фокус писал, что Байден в Польше заявил, что президент РФ может закончить полномасштабную войну "одним словом", прекратив военную агрессию. По словам американского лидера, во время своей поездки в Украину он убедился, что Киев силен как никогда.