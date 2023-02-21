После визита Байдена в Киев у Путина вновь проблемы со здоровьем, — СМИ

По данным журналистов, в минувшие выходные Путин проходил очередное обследование, но терапия не дала ожидаемых результатов. Новый курс лечения начнется с 5 марта.

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Визит 80-летнего президента США Джо Байдена в Украину перед годовщиной начала войны в Украин испортил настроение российскому лидеру Владимиру Путину. Лечащий врач отметил его депрессивное состояние и рекомендовал специальное лекарство. Об этом сообщает The Mirror.

Журналисты ссылаются на неподтвержденные данные Telegram-канала "Генерал СВР", который, предположительно, ведет бывший сотрудник российских разведслужб, и в котором неоднократно выкладывалась информация о серьезных проблемах со здоровьем Владимира Путина.

Сообщается, что в минувшие выходные Путин проходил очередное обследование, и терапия не дала ожидаемых результатов — новый курс лечения запланирован с 5 марта.

Глава Кремля вынужден менять свои планы из-за ухудшающегося здоровья, у него нет возможности активно участвовать в ряде официальных мероприятий, равно как и полноценно управлять ходом военных действий. По причине проблем со здоровьем в прошлом году пришлось отменить ряд крупных традиционных мероприятий.

Напомним, что зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заснул во время обращения Путина к Федеральному собранию. Бывшему президенту РФ "было тяжело" еще до появления действующего лидера государства, отметил британский журналист Фрэнсис Скарр.

Ранее Фокус сообщал, что Путин присвоил звание "гвардейской" бригаде, которая сбила малазийский боинг MH17. "За защиту госинтересов", говорится в тексте указа российского президента.