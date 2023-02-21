Після візиту Байдена до Києва в Путіна знову проблеми зі здоров'ям, — ЗМІ

За даними журналістів, минулими вихідними Путін проходив чергове обстеження, але терапія не дала очікуваних результатів. Новий курс лікування розпочнеться з 5 березня.

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Візит 80-річного президента США Джо Байдена в Україну перед роковинами початку війни в Україні зіпсував настрій російському лідеру Володимиру Путіну. Лікар відзначив його депресивний стан і рекомендував спеціальні ліки. Про це повідомляє The Mirror.

Журналісти посилаються на непідтверджені дані Telegram-каналу "Генерал СЗР", який, імовірно, веде колишній співробітник російських розвідслужб, і в якому неодноразово викладалася інформація про серйозні проблеми зі здоров'ям Володимира Путіна.

Повідомляється, що минулими вихідними Путін проходив чергове обстеження, і терапія не дала очікуваних результатів — новий курс лікування запланований із 5 березня.

Глава Кремля змушений змінювати свої плани через погіршення здоров'я, у нього немає можливості брати активну участь у низці офіційних заходів, так само як і повноцінно керувати ходом воєнних дій. Через проблеми зі здоров'ям минулого року довелося скасувати низку великих традиційних заходів.

Нагадаємо, що заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заснув під час звернення Путіна до Федеральних зборів. Колишньому президенту РФ "було важко" ще до появи чинного лідера держави, зазначив британський журналіст Френсіс Скарр.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін присвоїв звання "гвардійській" бригаді, яка збила малайзійський боїнг MH17. "За захист держінтересів", ідеться в тексті указу російського президента.