"За защиту госинтересов": Путин присвоил звание "гвардейской" бригаде, сбившей боинг MH17

В тексте указа российского президента говорится, что оккупанты награждены "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество". Из ЗРК "Бук" 53-ей зенитной ракетной бригады в 2014 году был сбил малазийский "боинг".

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Президент страны-агрессора Владимир Путин присвоил 53-й зенитной ракетной бригаде почетное наименование "гвардейской". Текст указа размещен на портале правовой информации.

Именно 53-й бригаде принадлежал ЗРК "Бук", из которого в 2014 году был сбит малайзийский "боинг", летевший рейсом MH17 из Нидерландов.

Захватчиков наградили "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество", которые были проявлены при защите "госинтересов".

Согласно путинскому указу, 53-я зенитно-ракетная бригада впредь должна именоваться "гвардейской".

[ + – ] Указ президента РФ Владимира Путина

Напомним, что следователи по делу MH17 в Гааге во время пресс-конференции, посвященной приостановке расследования, познакомили общественность с записью перехваченного разговора Путина и главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого.

По версии нидерландских расследователей, именно по указанию Путина боевикам "ДНР" поставили зенитно-ракетную систему "Бук", из которой впоследствии был сбит малайзийский "боинг". Вместе с тем из-за президентского иммунитета привлечь его к ответственности не представляется возможным.

Ранее Фокус разбирался в том, почему Израиль не комментирует действия Ирана и причем здесь Путин. Из событий, прямо или опосредованно связанных с Израилем, официальный Иерусалим комментирует меньше трети, чтобы избежать дискуссии с врагом.