Решение отправить ЗРК "Бук" в Украину мог принять лично Путин, — следствие по MH17

Есть основания полагать, что президент России причастен к передаче в 2014 году ракетного комплекса пророссийским боевикам "Л/ДНР", однако привлечь его к ответственности невозможно из-за иммунитета, заявила Совместная следственная группа.

Related video

Президент РФ Владимир Путин лично принял решение отправить в Украину зенитно-ракетный комплекс "Бук", при помощи которого пророссийские боевики сбили Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines в июле 2014 года. К такому выводу пришла Совместная следственная группа (JIT), пишет нидерландское издание NL Times.

"Есть убедительные признаки того, что в России президент принял решение предоставить "Бук" (боевикам)", — заявила JIT на пресс-конференции.

По данным издания, следственная группа сообщила, что есть конкретная информация, указывающая на то, что запрос боевиков на "Бук" был передан Путину и что он согласился. Однако президент РФ не может быть привлечен к ответственности, так как у него есть иммунитет, подчеркнули в JIT.

По данным СМИ, в ходе пресс-конференции представители JIT указали, что в телефонных разговорах чиновники РФ говорят, что решение о поставках военной техники в Украину остается за президентом. Соответствующее решение было отложено на неделю из-за того, что тот, "кто принимает решение… сейчас находится на саммите во Франции". В это время, 5 и 6 июня 2014 года, Путин принимал участие в праздновании Дня высадки союзников во время Второй мировой во Франции.

Родственники погибших в катастрофе MH17 разочарованы тем, что расследование не выявило новых подозреваемых для судебного преследования, сказал Пит Плоэг, председатель фонда родственников Stichting Vliegramp MH17. Он и другие родственники были проинформированы о выводах Совместной следственной группы перед пресс-конференцией.

Напомним, 17 июля 2014 года на Донбассе был сбит рейс Malaysia Airlines из Схипхола в Куала-Лумпур. Все 298 человек на борту погибли. В ноябре прошлого года суд в Гааге приговорил бывшего лидера пророссийских боевиков Игоря Гиркина, его правую руку Сергея Дубинского и командира гарнизона Леонида Чарщенко к пожизненному заключению за участие в крушении рейса MH17. Четвертого подозреваемого, Олега Пулатова, оправдали. Суд считает, что сбитие пассажирского рейса Malaysia Airlines было ошибкой пророссийских боевиков.

В январе Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пришел к выводу, что Россия ответственна за гибель 298 пассажиров и членов экипажа самолета "Boeing 777" авиакомпании Malaysia Airlines.