Крушение лайнера МН17: ЕСПЧ признал Россию виновной в гибели пассажиров и членов экипажа

Судьи решали, действительно ли Москва контролировала захваченные территории Украины, с которых совершили пуск ракеты. Проблема в том, что Россия еще летом отказалась исполнять любые решения Европейского суда.

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Россия ответственна за гибель 298 пассажиров и членов экипажа самолета "Boeing 777" авиакомпании Malaysia Airlines. Москва виновна в отказе должным образом расследовать причины катастрофы, сказано в резолютивной части решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 25 января.

Самолет выполнял рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия). Его сбили в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. В регионе велись бои действия между поддерживаемыми Россией боевиками так называемой "ДНР" и украинской армией. Около 2/3 пассажиров были подданными Нидерландов.

"В решении по делу Украины и Нидерландов против РФ (жалобы № 8019/16, 43800/14 и 28525/20) большая палата ЕСПЧ признала жалобы частично приемлемыми", — отметили судьи.

Решение ЕСПЧ окончательно, постановление по существу будет позже, сказано в документе.

России, как указывают обвинители, принадлежит основная роль в крушении Боинга, а Кремль ведет целенаправленную кампанию по дезинформации по поводу трагедии. В ЕСПЧ называют такие действия грубым нарушением гражданских прав родственников погибших.

Судьи решали, действительно ли Москва контролировала захваченные территории Украины, с которых совершили пуск ракеты. В тексте решения ЕСПЧ говорится, что оккупированные районы востока Украины с 11 мая 2014 года и как минимум до 26 января 2022-го были под контролем РФ.

Суд подтвердил наличие регулярных российских войск в регионе с апреля 2014 года. Именно РФ влияла на стратегию боевиков, снабжала их оружием и техникой, говорится в документе.

Решение ЕСПЧ по "Малазийскому Боингу" — как оно поможет Украине?

Заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая добавила в Facebook, что это судебное решение станет еще одним механизмом для привлечения России к международной ответственности.

"Решение ЕСПЧ поможет привлечь к ответственности РФ за действия, которые привели к массовым нарушениям прав человека на востоке Украины и остановить эти нарушения, насколько это возможно. Поддержка индивидуальных исков граждан и компаний против РФ как в ЕСПЧ, так и в инвестиционных арбитражах и будет основой, на которой индивидуальные дела, дела в арбитражах будут двигаться дальше, чтобы заявители могли взимать компенсации с России за нарушение права", — пояснила она.

Кроме этого, решение суда можно использовать для дипломатического давления на Россию и введения дополнительных санкций разного уровня.

Обозреватели британской радиостанции ВВС допустили, что в случае проигрыша России в суде ЕСПЧ может обязать ее выплатить компенсации пострадавшим.

"На практике это решение может остаться символическим: Россия еще летом приняла закон, по которому отказалась исполнять решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта. Срока давности у этих выплат нет. Перспектива выплат по решениям ЕСПЧ может в итоге повторить историю с выплатой СССР царских долгов", — отметили журналисты.

Напомним, что Гаагский суд 17 ноября признал факт сбивания самолета MH17 из ЗРК "Бук" со стороны села Первомайское. В день трагедии населенный пункт находился под оккупацией боевиков "ДНР". Установка "Бук" принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде войск России, сказано в решении суда.

Президент Украины Владимир Зеленский посчитал такое решение суда важным. По его словам, на скамье подсудимых должны быть исполнители преступления и его заказчики.

Виновные в катастрофе лайнера — боевик Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Леонид Харченко и Сергей Дубинский. Суд назначил всем пожизненные сроки лишения свободы.