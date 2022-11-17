Авиакатастрофа MH17: РФ контролировала "ДНР", самолет сбили из Первомайского, – суд в Гааге

Окружной суд в Гааге постановил, что самолет "Малайзийских авиалиний" в небе над Донбассом cбили из ЗРК "Бук" со стороны поселка, оккупированного боевиками "ДНР". Росия контролировала террористов в день трагедии.

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Самолет рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" в небе над Донбассом 17 июля 2014 года сбили из ЗРК "Бук" со стороны Первомайского, оккупированного пророссийскими боевиками. Об этом стало известно по итогам заседания Окружного суда в Гааге.

Боевиков так называемой "ДНР" в день трагедии контролировала Россия. Суд постановил, что РФ имела контроль над "ДНР" с апреля 2014 года.

Сам комплекс "Бук" принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде России. Именно войска РФ переправили ЗРК "Бук" в Украину, а террористы "ДНР" применили это оружие в ходе боевых действий, рассказали на суде.

Председательствующий судья Хендрик Стинхейс заявил, что многие главари террористов "ДНР" были тесно связаны с Кремлем. Так называемый "экс-премьер ДНР" Александр Бородай называл советника президента РФ Владислава Суркова "своим человеком в Кремле".

"Кремль согласовал назначение на "министров", руководил поставками российского оружия на Донбасс", — заявил Стинхейс.

В ходе заседаний свидетели дела расскзали, как часть подразделений заходили на территорию Украину и после обстрелов возвращались. Такие маневры говорят о координации действий боевиков российских командиров, отметил суд.

С середины мая 2014 года, по данным суда, в Украине уже был международный вооруженный конфликт. Обвиняемые не могут сослаться на иммунитет, пока РФ не будет отвечать за действия сепаратистов.

"Уже по этой причине они не в праве ссылаться на иммунитет в связи с крушением MH17", — завяил судья Стинхейс.

Напомним, что за убийство 298 человек на борту рейса MH17 обвиняются боевики Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Леонид Харченко и Олег Пулатов. Прокуроры Нидерландов говорят, что террористам следует вынести пожизненный срок.

В сентябре 2021 года стало известно о смерти военного эксперта, свидетеля по делу МН17. Он давал показания по зенитно-ракетному комплексу "Бук".